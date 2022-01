Schimmige constructies in deals met Duivels en recordtransfers Anderlecht: wat is de zaak-Henrotay?

Een zaak in de schaduw van Operatie Zero, maar daarom niet minder ophefmakend. Herman Van Holsbeeck is vandaag opgepakt in de affaire rond supermakelaar Christophe Henrotay. Hoe zat dat ook alweer?

Het was de zoveelste bom in het Belgische voetbal.

In september 2019 wordt Christophe Henrotay aangehouden in het prinsendom Monaco. Het is de vaste verblijfplaats van de makelaar die in het verleden onder meer Rode Duivels als Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Youri Tielemans tot zijn cliënteel mocht rekenen. Bij de huiszoekingen legt de politie beslag op 7 miljoen euro, 3 luxe sportauto's, een boot en 2 appartementen. Henrotay wordt opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en omkoping bij transfers, met frauduleuze retrocommissies. Ook bendevorming en valsheid in geschrifte worden hem ten laste gelegd.

Vooral enkele financiële constructies met Standard en Anderlecht - waar Herman Van Holsbeeck op dat moment manager is - komen in het vizier van de onderzoekers.

30% commissie bij transfer Tielemans

Die laten onder meer hun licht schijnen op de uitgaande (record)transfers van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de overgang van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Voor de "commerciële diensten" in de transfer van Tielemans alleen al zou Henrotay 6,3 miljoen euro krijgen van Anderlecht. Een enorme commissie van ongeveer 30%. Verkregen achter de rug van de speler om. De Rode Duivel besluit dan ook meteen om alle banden met de makelaar te verbreken. "Als je ziet wat hij in die zaak gedaan heeft, is het toch iemand die vooral op geld belust is, ook al verkocht hij zichzelf graag als meneer proper", vertelde Peter Vandenbempt ooit over Henrotay. "In het milieu zelf is zijn reputatie meer bedenkelijk dan naar de buitenwereld toe." Eind september 2019 wordt Henrotay vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 250.000 euro. In juli kwam een geschil met Anderlecht nog voor het BAS over een opstaande factuur van 4 miljoen euro.

Het BAS besliste om de zaak te schorsen, in afwachting van wat de gerechtelijke onderzoeken naar Henrotay opleveren.

Christophe Henrotay (links) met Youri Tielemans.

3 miljoen bij verkoop van Anderlecht