Van Aert over "pestgedrag" van Nuyens: "Geblokkeerde rekeningen op vrijdag de 13e"

Wout van Aert (27) rijdt de pannen van het dak bij Jumbo-Visma. In Sporza Thuismatch herhaalt de Belgische kampioen hoe tevreden hij is bij zijn Nederlandse werkgever die hem in 2019 vastlegde na een dispuut met Nick Nuyens. Van Aert stipt in onze podcast nog eens zijn kijk op de (v)echtscheiding aan.

"Mijn carrière is echt gestart bij Jumbo-Visma"

In de ploeg van ex-renner Nick Nuyens debuteerde Wout van Aert als prof, maar hun samenwerking liep eind 2018 helemaal spaak. Intussen zijn we in 2022 beland, maar de breuk smeult nog altijd na. In Sporza Thuismatch werd de episode aangetikt. Van Aert kijkt weinig verrassend "niet met een leuk gevoel" terug op zijn vertrek en de juridische nasleep. "In de eerste plaats ben ik heel blij dat ik weg ben bij de ploeg van Nick. Mijn carrière is echt gestart toen ik hier (bij Jumbo-Visma) terecht ben gekomen en heeft intussen een serieuze vlucht genomen." "Dat mag ik zelf wel zeggen, denk ik. Ik ben er zeker van dat dat niet gelukt zou zijn in zijn ploeg."

Bij Jumbo-Visma heeft mijn carrière een serieuze vlucht genomen. Ik denk niet dat dat gelukt zou zijn bij de ploeg van Nick Nuyens. Wout van Aert

Van Aert vindt het zelf "goed om nog eens te duiden hoe alles gelopen is": "De ploeg waar ik toen zat had zoveel problemen met de omkadering die niet professioneel was, er waren problemen met het materiaal. Er waren verschillende frustraties bij mij."

"Als je dan te weten komt dat Nick schriftelijk bewijs probeert te krijgen dat het probleem bij mij lag, wat hij dus aan Niels (Albert) heeft gevraagd, dan is het vertrouwen volledig weg. Dan restte er mij geen andere keuze dan te vertrekken." "Ik denk niet dat je nog een werkrelatie kunt hebben met je baas als hij zoiets probeert te verkrijgen. Plots zat ik in een heel moeilijke situatie. Dat is gelukkig voorbij, maar de procedure loopt nog en dat is natuurlijk minder leuk."

Wout van Aert in het shirt van zijn broodheer voor Jumbo-Visma.

Vrijdag de 13e op stage

De saga sleept al enkele jaren aan. Hoe gaat of ging Wout van Aert daar mee om? "Zeker in de eerste maanden ben ik er veel mee bezig geweest. Achteraf bekeken veel te veel", antwoordt de Belgische toprenner. "Je hebt slechts een gedeelte zelf in de hand en het gaat niet zo snel als je zelf wilt. Nu kan ik het veel beter van mezelf afschuiven, maar het wordt jammer genoeg vaak opgerakeld." Waarna Van Aert het volgende vertelt: "Ik noem het ook graag pestgedrag van Nick en Chris (Compagnie, de zakenpartner van Nuyens). Dat blijft komen." "Afgelopen zomer waren al mijn rekeningen plots geblokkeerd op vrijdag de 13e. Ik zat op stage in het buitenland en kon geen verrichtingen meer doen." "Het hof van beroep had hen gelijk gegeven. In plaats van mijn advocaten in te lichten, hebben ze via een deurwaarder het vonnis uitgevoerd." "Deontologisch was het niet echt zoals het hoort onder advocaten en dat was een ambetant weekend. Dat lezen of horen mensen niet, maar dat maakt het wel moeilijk."

Afgelopen zomer waren al mijn rekeningen plots geblokkeerd op vrijdag de 13e. Ik zat op stage in het buitenland en kon geen verrichtingen meer doen. Wout van Aert

Tussen Van Aert en Nuyens zit er meer dan één haar in de boter.

"Bij Jumbo-Visma zullen ze niet zeggen dat er met mij niet te werken valt"

Tussen het kamp-Van Aert en de clan-Nuyens is de strijdbijl nog altijd niet begraven. De zaak kent nog enkele staartjes, maar wat ook de uitkomst zal zijn, het duo zal wellicht nooit meer door dezelfde deur stappen. "Dat zal niet meer lukken. Er is te veel gebeurd", bevestigt Van Aert. "Ook al hoef ik dat niet te doen, ik heb bewezen dat ik perfect met de zaak kan leven." "Ik ben de afgelopen jaren 100 procent gelukkig geweest en heb heel mooie koersen gewonnen." "Ik heb beslist om de procedure zo lang mogelijk te voeren, tot het niet meer kan. Ik vind het volledig onterecht wat daar gebeurd is." Cassatie moet nu beslissen, maar Van Aert twijfelt niet aan zichzelf. "Elke dag is een nieuwe bevestiging dat het probleem niet bij mij ligt, maar bij de ploeg waar ik zat." "Ik zit 3 jaar bij Jumbo-Visma en hier zijn geen mensen die zullen zeggen dat er niet met mij te werken valt." "Dat is voor mij een motivatie om het daar niet zomaar bij te laten. Of ik alles opnieuw zou doen? 300 procent zeker ja."

Ik heb beslist om de procedure zo lang mogelijk te voeren, tot het niet meer kan. Ik vind het volledig onterecht wat daar gebeurd is. Wout van Aert

Over Georges, ouders, zus en bollen

In deze aflevering van Sporza Thuismatch praat Wout van Aert over veel meer dan over de strubbelingen met Nick Nuyens en het WK in Leuven. Ook zijn gezin komt ruimschoots aan bod. Zo doet Van Aert het verhaal van de foto op de Champs-Elysées, vertelt hij over het vaderschap en zijn band met zijn ouders en zus. "Het is aan mij om mijn ouders ook nu nog te betrekken in de koers. Als kind geraakte ik zonder hen niet op de wedstrijden. Het zou te makkelijk zijn om nu te zeggen: ik heb jullie niet meer nodig." De zus van Wout van Aert blijft buiten de schijnwerpers, maar de ambiance en "de drank" - zo gniffelt Van Aert - in Leuven lokten haar wel naar het WK. Op familiefeesten komt de koers niet aan bod, maar ook architectuur - haar sector - niet. "Voor haar ken ik er niet genoeg van", lacht Van Aert. (lees voort onder de foto)

Wout van Aert won vorig jaar de etappe over een dubbele Ventoux.

Op sportief vlak zijn ook de fotofinish van de Amstel Gold Race en de zegetocht over de Ventoux onvermijdelijke gespreksonderwerpen. Van Aert aast dit jaar op groen, maar zal hij ooit mikken op de bollen in de Tour? "Zeg nooit nooit. Ik noem het geen loterij, maar je bent afhankelijk van hoe de favorieten koersen. Misschien kruist het mijn pad, maar ik lig er nu niet wakker van." De mediaverplichtingen, die zijn vaak een blok aan het been. "Ik ben geen prof geworden om zaken zoals een ploegvoorstelling te doen." "Maar dan denk ik: mocht ik geen vragen krijgen, dan zou ik met heimwee terugdenken aan de momenten waarop ik wel de man van de show was. Daar moet je niet lullig over doen: je geniet er ook van om een van de kopmannen te zijn."