Wout van Aert in Thuismatch: "WK-tijdrit knaagt door onderschatting powermeter"

De onderschatting van de pacingmeter

Wat had hij dan beter kunnen doen? "Twee dingen: me alleen focussen op de tijdrit, maar ik was al aan het trainen voor de wegrit. Het was een andere aanpak."

Ik zat in het begin harder te trappen dan de bedoeling was.

"Als je dan weet dat het verschil met Ganna slechts 5 seconden was. Dan knaagt dat wel even..."

"Ik dacht dat ik op een goed pacingplan zat, maar ik viel toch stil op het einde. Toen we de vergelijking maakten met ploegmaats, zagen we dat het een onderschatting was. Ik zat in het begin dus harder te trappen dan de bedoeling was."

Een handig hulpmiddeltje is de powermeter waar renners zo op vertrouwen. "Maar we hebben achteraf ontdekt dat die een beetje lage waardes aangaf", legt Van Aert uit.

"Een verschil van 5 seconden knaagt"

Meten is weten. Heeft de technologie de Belgische hardrijder dan in de steek gelaten?

Simpel uitgelegd: de powermeter van Wout van Aert was niet volledig waarheidsgetrouw. Hij dacht dat hij sneller moest rijden, maar dat was niet het geval. Het gevolg: in de staart van de tijdrit liep zijn ballon (onnodig?) leeg.

Ik vind het ook zwak om het als excuus te gebruiken, want ik was kapot en ik kon geen seconde sneller. Maar als ik op een minuut was geëindigd...

"Ik vind het ook zwak om het als excuus te gebruiken, want ik was kapot aan de finish en ik kon geen seconde sneller. Maar als ik op een minuut was geëindigd... Met een verschil van 5 seconden knaagt dat wat harder."

"Je vertrekt met een tempo waarvan je weet dat je het kan volhouden. In een superdag kan je dan in de laatste 5 kilometer over je limiet gaan. Maar daar verloor ik 5 seconden."

"Het was vrij makkelijk om deze tijdrit te plannen. Er zat slechts twee keer een richtingsverandering in."

"Remco en ik moeten beseffen dat we vooruit moeten kijken"

Een weekje later stond Vlaanderen pas echt in vuur en vlam met de wegrit in Leuven. Die hoogdag kreeg wel een zure nasmaak door het gekissebis tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert. Hoe kijkt de kopman nu terug op dat brandje? Is alles geblust?

"Wat mij betreft is alles positief", vertelde hij vorige week op stage tijdens de opname van Thuismatch. "Remco en ik hebben gezegd dat we nog eens samen zullen zitten om allebei ons gedacht nog eens te zeggen."

"We hoeven het niet met elkaar eens te zijn over wat er gebeurd is, maar we moeten beseffen dat we vooruit moeten kijken. Hij is nog jong, ik ook. We zullen elkaar nog vaak tegenkomen en elkaar als Belg nog vaak kunnen gebruiken."

Is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid in het niet inlossen van de verwachtingen? "Niet per se", stelt de Belgische nummer 1. "Ik haalde mijn niveau niet en dat had vooral een invloed op de koers van Jasper Stuyven."

"Hij was als enige voorzien om de finale te rijden en hij was de eerste in lijn om te schakelen. De rol van Remco was sowieso vroeger in de koers."

"De kritiek nadien en vooral dan dat hij dat openlijk deed, was jammer. Ik meen nog steeds dat het niet slim was, maar van mij was het misschien slimmer geweest om alles te laten rusten."