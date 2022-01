Nieuw probleem voor Novak Djokovic? "Buitenlandse sporters moeten gevaccineerd zijn in Frankrijk"

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu had vorige week nog laten verstaan dat Novak Djokovic welkom zou zijn in Parijs, maar er zou dus geen uitzondering meer gemaakt worden voor buitenlandse sporters zonder vaccinbewijs.

Begin februari staan met een Grand Slam judo en de Six Nations rugby de eerste grotere manifestaties gepland, maar er wordt in Frankrijk natuurlijk al gekeken naar Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi dat op 16 mei begint.

Momenteel is het niet nodig om gevaccineerd te zijn als je het Franse grondgebied wil betreden, maar in Frankrijk wordt de vaccinatiepas ingevoerd. Het wetsvoorstel werd gisteren goedgekeurd in het parlement.

Waar kan Novak Djokovic nog spelen?

De niet-gevaccineerde Serviër zet vandaag voet aan de grond in zijn thuisland Servië, maar zal de Franse evolutie ongetwijfeld aandachtig volgen.

"Normaal speelt Djokovic na de Australian Open altijd in Dubai, maar bij een demonstratietoernooi in december is vrijwel iedereen besmet geraakt in de Emiraten", vertelt onze commentator over het mogelijke verloop van Djokovic' parcours in 2022.

"Daarna zijn er de toernooien in de VS met Indian Wells en Miami. Ik heb begrepen dat er ook daar een vaccinatieverplichting is. Daar moet hij dus ook weer rekenen op een uitzondering."

Dat wordt aansluitend ook het verhaal voor Roland Garros. "Hij zou er kunnen spelen als hij een uitzondering aanvraagt en een reeks negatieve testen indient, maar ook daar zijn nog veel hindernissen."

Twee weken later volgt Wimbledon. "Daar heb je een negatieve PCR-test nodig en zou er ook een quarantaine van 10 dagen zijn. Heeft Djokovic dat er voor over?"

Het grandslamverhaal stopt niet veel later in New York. "Daar is men heel streng. Kijk naar de NBA met vedette Kyrie Irving: hij mocht de thuiswedstrijden van zijn club Brooklyn Nets niet spelen omdat hij niet gevaccineerd is."

"Djokovic moet ook daar rekenen op clementie en tot wanneer houdt hij dat vol? We gaan er nog altijd vanuit dat hij niet gevaccineerd is - zelf zegt hij er niets over - en hij houdt altijd vast aan zijn principes."

"Maar bij Bayern München hebben vaccinweigeraars zoals Joshua Kimmich bijvoorbeeld zich wel laten vaccineren nadat hun loon werd ingehouden en onder druk van de publieke opinie."