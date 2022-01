Loena Hendrickx verklaart mindere kür: "Toch eens over praten met een mental coach"

Loena Hendrickx stond er maar beteuterd bij toen Sporza-journaliste Inge Van Meensel haar na de wedstrijd opving. "Ik had een mindere dag. Ik was wat overdonderd na die eerste dag. Na die kleine medaille leek het alsof de wedstrijd al voorbij was."

"Dat mag geen excuus zijn, ik moet mijn hoofd er bij kunnen houden. Maar ik was heel erg zenuwachtig, op een andere manier dan normaal. Ik voelde mij minder en wist niet hoe ik daarmee moest omgaan."

"Ik had buikpijn door de zenuwen en had ook geen goeie nachtrust, omdat het erg luid was op de gang. Het duurde ook enorm lang voor ik in actie moest komen, waardoor je urenlang gaat nadenken. Normaal gezien kan ik daar nochtans mee omgaan."

"In België zal ik toch nog eens een mental coach moeten opzoeken om hierover te praten. Nu weten we weer waaraan we moeten werken. Hopelijk is het dan beter in Peking."

"Sowieso is dit EK een grote opsteker voor de Spelen. Ik ben er trots op wat ik tot nu al bereikt heb. Ik heb hier toch kunnen vechten tegen de Russen. Vandaag moet ik gewoon snel vergeten."