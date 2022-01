Vincent Baestaens beleeft American Dream: "Ik zat dinsdag met grote glimlach op fiets"

Op zijn 32e is Vincent Baestaens uitgegroeid tot een vaste waarde in de top 10 van de veldritten. "Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog aan de start zou staan van een WK. Maar dankzij een mentaliteitsverandering is mijn wilde droom uitgekomen", zegt Baestaens, die ondertussen op zoek moet naar een nieuwe ploeg.

10 keer in de top 10 van klassementscrossen. Vincent Baestaens is op zijn 32e beter dan ooit in het veld. "Voor het seizoen vroeg mijn nieuwe trainer of ik nog een wilde droom had. "Het WK halen", lachte ik. Dat leek voor mij een onrealistisch doel. Maar mijn wilde droom is uitgekomen." Baestaens stond 15 jaar geleden te boek als een groot talent. Wat liep er mis bij de profs? "Ik heb 2 keer mijn rug gebroken, 1 keer mijn pols en onderging ook operaties aan mijn liesslagader (2 keer) en aan mijn knie." "Ik moet ook toegeven dat mijn mentaliteit de laatste jaren veranderd is. Vroeger was ik minder professioneel. Ik vond bijvoorbeeld niet dat ik een trainer nodig had. In wetenschappelijke begeleiding geloofde ik ook niet." "Ik probeerde vooral veel uren te trainen en hard te rijden. Gemiddeld 35 km/u. Voor minder ging ik niet."

Voor het seizoen vroeg mijn nieuwe trainer of ik nog een wilde droom had. "Het WK halen", lachte ik Vincent Baestaens

Het resultaat was dat Baestaens tot vorig jaar vrede moest nemen met een rol in de achtergrond. Met 1 top 10-plek in een klassementscross als zeldzame uitschieter. "Dinsdag begon ik spontaan te lachen toen ik op de fiets zat. "Ik mag naar het WK veldrijden. Hoe kan dat nu?", dacht ik bij mezelf. Veel lof heeft Baestaens voor zijn nieuwe trainer Michel Geerinck. "Al had ik in het begin geen vertrouwen in zijn aanpak. Ik heb Michel in de voorbereiding op het seizoen tot 10 keer toe gezegd dat ik meer moest trainen. "Anders komt het niet goed", zei ik er altijd wat ongerust bij." "Maar kijk, tegen mijn eigen verwachtingen in rijd ik een fantastisch seizoen. Dankzij Michel train ik nu veel gerichter. De wetenschappelijke benadering rendeert."

Baestaens was vroeg in het seizoen al succesvol in de VS.

"Ik ga al jaren naar de VS"

Over 2 weken rijdt Baestaens voor het eerst in 11 jaar tijd nog eens een WK. "De kleuren van je land verdedigen is altijd speciaal. Dat het in de Verenigde Staten is, maakt het extra mooi." "Ik ben de voorbije jaren 25 keer afgereisd naar de VS om er crossen te rijden. UCI-punten behalen was toen telkens mijn missie." "Ik heb dus een speciale band met dat land. Bovendien woont mijn tante in de VS. Mijn neef en nicht hebben de Amerikaanse nationaliteit. Het wordt een bijzonder WK." Het parcours in Fayetteville kent Amerika-fan Baestaens nog niet. "Ik heb die Wereldbekercross op het WK-parcours overgeslagen in oktober, omdat ik me toen niet kon inbeelden dat ik de WK-selectie zou halen."



Mikt Baestaens in de VS op een persoonlijk resultaat? "Eerst zal ik de orders uitvoeren die de ploeg van mij verwacht. Daarna kan ik misschien nog voor een top 10 gaan. Maar het ploegbelang heeft prioriteit."

Op zoek naar nieuw team: "Jeugd krijgt voorrang"