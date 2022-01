Nummer 4 voor Wullaert of niet: wie wint Gouden Schoen bij de vrouwen?

De titelverdediger: Tine De Caigny

Tine De Caigny ging vorig jaar met de prijs aan de haal en maakte deze zomer de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim, de subtop in Duitsland. Ze werd met haar club uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, maar staat in de competitie wel op plek 2.

"Ze is opnieuw favoriet", denkt analiste Imke Courtois. "Ze heeft ondere andere door haar transfer opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet. Ze was fysiek al sterk, maar door naar een sterkere competitie te gaan en in de Champions League te spelen, voetbalt ze nog veel vaker in matchen met een hoog tempo."

"Ze is ambitieus en down to earth tegelijk."