Lior Refaelov en Tine De Caigny zijn laureaten van de Gouden Schoen

En de winnaar van de Gouden Schoen is...Lior Refaelov

Duidelijke overwinning van Refaelov

De afgelopen dagen werd beetje bij beetje de uitslag van de 67e editie van de Gouden Schoen gelost. Uiteindelijk bleven nog 5 namen over, waarvan Club-speler Charles De Ketelaere (5e) en Simon Mignolet (4e) als eerste afvielen. Zo kregen we voor het eerst in 5 jaar geen blauw-zwarte winnaar.

Bij een eerste tussenstand van de top 3 werd het meteen duidelijk dat Paul Onuachu, de produciteve Genk-spits, op de 3e plaats gebeiteld zat. Zo kregen we een Antwerpse tweestrijd tussen Raphael Holzhauser van Beerschot en Lior Refaelov van Antwerp.

Het werd uiteindelijk nog een riante overwinning voor die laatste. Refaelov viel in 2020 vooral op met enkele belangrijke doelpunten voor The Great Old, met als meest in het oog springende uiteraard zijn winning goal in de bekerfinale, uitgerekend tegen zijn ex-ploeg Club Brugge.

"Dit is een bekroning van mjin hele tijd in België", sprak de Israëlische middenvelder toen hij de trofee overhandigd kreeg. Refaelov is de eerste speler van Antwerp die de Gouden Schoen wint sinds Wilfried Van Moer in 1966.

(lees onder de uitslag voort over de andere categorieën)