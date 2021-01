Wat moet je weten over Tine De Caigny? "Ze zit zeker nog niet aan haar top"

"De Caigny heeft al zo een indrukwekkend parcours afgelegd. Het zegt veel dat ze in 2014 - op haar 16e - debuteerde bij de Red Flames en in 2017 de drie groepsmatchen speelde op het EK in Nederland. Ze was toen 20 jaar."

"Zelf heeft ze achteraf gezegd dat die stap te vroeg kwam. Ze was 18 jaar en had heimwee. Bovendien vertrok Brocken al snel bij Vålerenga. Maar ze heeft er wel veel geleerd. Sinds 2017 speelt ze bij Anderlecht."

"Met die laatste ploeg won ze de beker, maar toen die ploeg stopte, kreeg ze via oud-Lierse speler David Brocken de kans om in de sterke Noorse competitie aan de slag te gaan."

Hermien Vanbeveren: "De Caigny heeft tot het laatste moment dat het toegelaten was in een gemengd team gespeeld. Daarna is ze naar de vrouwenploeg van Club Brugge en dan naar Lierse vertrokken."

Rond haar 16e pas zei De Caigny het gemengde voetbal vaarwel. Dat ze zo lang bij Vrasene met de jongens bleef voetballen, was voor haar naar eigen zeggen een goede leerschool. Al beseft ze dat het daarbij een grote hulp was dat ze altijd groot geweest is (1,80 meter).

Succesvolle transformatie van middenveld naar spits

Die transformatie is een succes. In 2020 scoorde De Caigny in 6 matchen voor de Flames evenveel doelpunten. Bij Anderlecht zit ze dit seizoen aan 15 goals in de competitie. "Met haar 1,80m is ze sterk met haar hoofd. Ze weet zich goed te positioneren voor doel en is rustig aan de bal. Ze heeft een natuurlijke neus voor goals, iets dat je hebt of niet."



"De Caigny is niet iemand van de technische hoogstandjes en kan zeker nog groeien met haar rug naar de goal, maar dat is logisch door die transformatie."



"Ik herhaal nog eens: ze is nog maar 23 jaar, dus ze zit zeker nog niet aan haar top. Al denk ik wel dat het stilaan tijd wordt om de stap naar het buitenland te zetten. Bij Anderlecht gaat het momenteel misschien wat te gemakkelijk. De Caigny werkt ook nog drie dagen per week in een sportwinkel. Ze is dus semiprof op dit moment. Ook daar is nog marge voor progressie."