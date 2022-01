Alaphilippe rijdt geen Vlaamse koersen: "Ik wil meer genieten van regenboogtrui"

Met de regenboogtrui om zijn schouders reed Julian Alaphilippe vorig jaar soms iets te veel als een ongeleid projectiel.

"Ik had het gevoel dat ik moest schitteren in mijn regenboogtrui, maar onbewust zadelde ik mezelf met extra druk op", blikt Alaphilippe terug op die periode.

"Ik ben vorig jaar vergeten te genieten van mijn regenboogtrui. Een fout die ik dit jaar niet meer wil maken."

De tweevoudige wereldkampioen sleutelt dit voorjaar aan zijn programma. Geen Vlaamse koersen, wel Ardennen-klassiekers.

"De combinatie van de Ronde van Vlaanderen en de Ardennen-koersen is niet te moeilijk. Maar het is niet evident om zowel in Vlaanderen als in de Ardennen 100 procent te zijn."

"Pas op, ik heb me heel erg geamuseerd in de Vlaamse koersen. Het zijn wedstrijden die me doen dromen. Ik zal zeker terugkeren."