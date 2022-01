Ongenaakbare Lars van der Haar soleert in Rucphen naar derde Nederlandse titel

Door de huidige coronamaatregelen bij onze noorderburen is het Nederlands kampioenschap veldrijden verplaatst van Zaltbommel naar het wereldbekerparcours van Rucphen.

Bekend terrein dus voor de renners. Vorige maand kwam Lars van der Haar er nog als eerste Nederlander over de streep in de wereldbekerwedstrijd. De huidige Europese kampioen was - zeker in afwezigheid van Mathieu Van der Poel - vandaag dan ook de gedoodverfde favoriet voor de driekleur.

De vinnige Van der Haar toonde bij het weerklinken van het startschot ook meteen dat hij zijn zinnen op dit kampioenschap had gezet. In de eerste ronde blonk zijn witte trui steevast aan de leiding van de wedstrijd.

Corné van Kessel probeerde in de openingsfase nog vast te klampen aan het achterwiel van zijn concullega, maar het snelle parcours speelde duidelijk in het voordeel van de explosieve Van der Haar.

De Europese kampioen verklaarde zich al in de tweede ronde vogelvrij en zou na een eenzame krachttoer solo over de streep komen. Het is al de derde keer dat Lars van der Haar op het hoogste schavot pronkt op een NK.