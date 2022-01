Emiel Verstrynge pakt de Belgische beloftetitel met zijn benen en hoofd

Na zijn zegereeks de voorbije weken was Thibau Nys een van de topfavorieten, maar na de start werd al snel duidelijk dat hij zijn dagje niet had in het zand. Nys vocht een strijd uit met zichzelf, kwam niet in zijn ritme en moest knokken voor een plaats in de top 10. Uiteindelijk moest hij na een val uit de race stappen.

Wie was er dan wel op de afspraak? Emiel Verstrynge. Hij opende als een kanon en pakte heel snel enkele lengtes. Zelfs een val in de eerste zandstrook kon hem niet stoppen. Jente Michels kon wel nog de oversteek maken, met ook Joran Wyseure in zijn wiel.

Met Wyseure en Verstrynge had Tormans het numerieke overwicht, maar Jente Michels had superbenen. De 18-jarige renner van Alpecin-Fenix strooide met zijn krachten en zo moest Wyseure er al snel weer af. Het werd een tweestrijd tussen Michels en Verstynge.

Verstrynge verstopte zich het grootste deel van de koers in het wiel tot de laatste passage in het zand. Hij voerde het plannetje van ploegleider Bart Wellens voortreffelijk uit, reed naar de kop en pakte met een puike passage meteen enkele lengtes. Dat volstond voor de titel. De sterke Jente Michels werd tweede, Joran Wyseure derde.