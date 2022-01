Mathias Vosté met twijfels richting Winterspelen: "Maar ik geef niet op"

Vosté eindigde 12e op de 1.500 meter en 15e op de 1.000. "Ik had het totaal niet zien aankomen, op training ging alles goed: snelle rondetijden en alles kunnen doen. Misschien was ik toch vermoeider dan gedacht."

"Ik sta hier niet met het meest fijne gevoel", gaf Vosté toe. "Het is een weekend om snel te vergeten. Het is niet wat ik gehoopt had en dat moet ik aanvaarden. Ik moet straks kijken met de trainers wat er nu juist moet gebeuren."

Een atleet reist het liefste af naar de Winterspelen vol vertrouwen na een overtuigende prestatie in zijn laatste wedstrijd. Mathias Vosté zal het op een andere manier moeten doen. Op het EK schaatsen in Heerenveen kon hij niet overtuigen.

"Ik kan veel, maar laatste procentje duurt langer dan verwacht"

"Hoe ik de knop moet omdraaien? Dat zal zeker moeilijk zijn, maar ik mag er niet in blijven zitten en moet vrijuit starten. Op de Winterspelen komt de 1.000 meter na de 1.500 meter en dan ga je er toch vol risico in. Dan zien we het wel."

"Ik denk dat het puur een kwestie van vertrouwen is. Op training merk ik dat het de ene keer makkelijker gaat dan de andere. Helemaal voluit starten, doe ik nog niet. De komende weken moeten we daar misschien meer op oefenen."

"Ik had niet verwacht dat het zo lang nog zo gevoelig zou zijn", bekent Vosté. "Ik kan veel, maar dat laatste procentje duurt langer dan verwacht. Af en toe is mijn lies nog stijf, zoals dit weekend na mijn 1.000 meter."

"Het is jammer dat de laatste grote wedstrijd voor de Winterspelen minder is, ik had het zelf ook liever anders gezien. Het probleem nu is dat ik nog geen antwoorden heb, dat is het lastigste. Maar ik mag het niet te ver zoeken."

"Het zit er wel in, maar het komt er nog niet uit en dat is jammer. Ik hoop het in Peking te laten zien, dat is mijn missie." Voor zijn liesblessure leek Vosté de aansluiting te maken met de wereldtop. "Ik weet wat ik kan. Het is nu mentaal zwaar en niet makkelijk, maar ik geef niet op."