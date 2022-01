Walter Roelants breekt 2 ruggenwervels en loopt klaplong op bij val in Dakar

Walter Roelants (Husqvarna) was in de 465 km lange etappe opgeschoven van de 81e naar de 62e plaats, toen het plots misging.

"Mijn vader is in een regengreppel gereden", zegt zijn zoon Axel Roelants. "Die greppel stond niet in het roadbook en ontstond na de overvloedige regen van de voorbije dagen. Hij is er tegen een aanzienlijke snelheid in gereden en werd vervolgens weggekatapulteerd."

"Collega-motorrijder Mathieu Liebaert was als een van de eerste ter plaatse. Hij heeft de helikopter opgeroepen en is bij mijn papa gebleven. Ik ben hem daar dankbaar voor."

Roelants werd met de helikopter geëvacueerd en vervolgens met een vliegtuig naar het ziekenhuis van Riyad (in Saoedie-Arabië) overgevlogen. "Ik ben bij hem in het ziekenhuis en heb hem net gesproken. Hij stelt het goed maar heeft veel pijn", zegt Axel Roelants.



"De ruggenwervels C6 en T8 zijn gebroken. Papa heeft ook een klaplong. We wachten nu op de resultaten van de radiografie en de verschillende scanners."

"We staan ook in verbinding met dokter Claes en overleggen wat we zullen doen. Moet hij hier nog een operatie ondergaan of wordt hij zo overgevlogen en in Herentals geopereerd? Dat zullen we, afhankelijk van de resultaten, verder bespreken en beslissen", zegt Axel Roelants.