Het is officieel: Philippe Clement heeft zijn driejarig contract in Monaco getekend

Na zijn bezoekje aan de bekermatch van Monaco gisteren bestond er nog weinig twijfel over de overstap van Philippe Clement naar het prinsdom, maar vandaag pas werden de handtekeningen gezet onder het contract voor 3 jaar.

“Club Brugge is ‘mijn’ Club. Ik heb me hier altijd thuisgevoeld en een fantastische band met de supporters gehad", blikt Clement een laatste keer terug op zijn tijd bij blauw-zwart.

"Ik krijg nu de kans om bij een topclub in de Ligue 1 aan de slag te gaan en voel dat het moment gekomen is om die kans te grijpen. Ik zal altijd met een warm gevoel terugdenken aan mijn periode bij Club en zal hun prestaties op de voet blijven volgen.”



Bij Monaco zijn ze ervan overtuigd dat ze met Clement de ideale opvolger hebben voor Niko Kovac. "Hij kan het beste uit een jonge en talentvolle groep halen", zegt vicevoorzitter Oleg Petrov. "Hij heeft in zijn carrière de lat telkens hoger gelegd en die hogere doelen steeds bereikt."

"Hij is een van de trainers in Europa die het meest in het oog springen", voegt sportief directeur Paul Mitchell eraan toe. "De voorbije 18 maanden hebben we een basis gelegd in Monaco, maar we zijn overtuigd dat Philippe met zijn winnaarsmentaliteit, leiderschap en ambitie onze ploeg naar nieuwe hoogten zal stuwen."