Tuchel over de zaak-Lukaku: "Maandag nemen we een beslissing of Romelu terugkeert"

Hij was er niet, maar toch draaide de partij tussen Chelsea en Liverpool bijna helemaal rond Romelu Lukaku.



Ook achteraf ging een merendeel van de vragen over de situatie van de spits. Trainer Thomas Tuchel stak zowel bij de tv-zenders als op de persconferentie dezelfde verdediging af.

"Romelu is onze speler en er zal altijd een weg terug zijn", aldus de coach. "We zullen dit oplossen achter gesloten deuren. We willen eerst de situatie evalueren en begrijpen waarom Romelu bepaalde uitspraken heeft gedaan. Daarom zitten we morgen (maandag, red.) samen. Dan zullen we een beslissing nemen of hij klaar is om woensdag te spelen."

Volgens Tuchel was dat tegen Liverpool niet mogelijk. "Want door al het lawaai rond het interview dreigden we de focus op de match te verliezen. We wilden Romelu beschermen door geen overhaaste beslissing te nemen en met hem te spreken."