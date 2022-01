Het jaar van Abdi: "Fan kwam selfie vragen toen ik net parkeerboete kreeg, gênant"

Bashir Abdi heeft veel ambitie voor 2022: "Marathon op het WK atletiek moet hoogtepunt worden"

"Het was een fantastisch jaar, mijn beste seizoen tot nu toe", vat Abdi nog een keer zijn seizoen samen. "Ik was heel blij met mijn medaille op de Spelen, maar ik was daar geen 100 procent door het weer, de jetlag, de corona-omstandigheden. Na dat Europees record is dat gevoel volledig uitgewist."

Wat er ook veranderd is dit jaar: Abdi is intussen een BV. "In Gent was dat al zo, maar nu is het wel meer geworden. Ik vind het wel leuk, meestal. Maar soms is het ook wel een beetje gênant."

"Ik had mijn auto eens geparkeerd voor de apotheek", vertelt hij een anekdote. "Ik moest er maar enkele minuten zijn dus ik had geen parkeergeld betaald. Ik kwam terug en ik had een boete. En op dat moment kwam er toch iemand een selfie vragen. Dan is het wel even iets minder leuk."

Abdi werd niet verkozen tot Sportman van het Jaar, maar daar bleef hij zelf erg nuchter bij. Wat moet er in 2022 gebeuren opdat het wel zou lukken? "Mijn sport is heel mondiaal. Ik moet gewoon nog beter doen. Ik wil nog sneller lopen en nog medailles winnen. En dan hoop ik dat dat voldoende is voor de journalisten die mogen stemmen."