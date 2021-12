Jan Ullrich ontkent verslaving: "Maar ik ben wel opnieuw aan de dood ontsnapt"

Jan Ullrich was profrenner van 1995 tot en met 2006. In 1997 boekte hij zijn grootste triomf met eindwinst in de Tour de France. Ullrich was toen 23.



Later botste de Duitser in de Tour vaak op Lance Armstrong. In totaal eindigde hij liefst 5 keer tweede in het eindklassement.



Naast zijn Tour-zege kroonde Ullrich zich ook 2 keer tot wereldkampioen tijdrijden en werd hij olympisch kampioen op de weg in 2000. Hij won ook 1 keer de Vuelta.

In de laatste jaren van zijn carrière ging het mis. Ullrich liet zich in met de omstreden sportarts Fuentes en werd schuldig bevonden aan bloeddoping. Later geraakte hij verslaafd aan drugs en drank.