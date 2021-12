Olympisch kampioen Nuis mag wel naar Spelen op 1.500 meter

Kjeld Nuis zal op de Spelen in Peking niet starten op de 1.000 meter. Hij werd gisteren maar vierde op die afstand in Heerenveen en dat volstond niet voor een ticket naar Peking. 4 jaar geleden won hij nog olympisch goud op de kilometer.

Er lag dus extra druk op zijn schouders voor de 1.500 meter. Maar daar leek hij tijdens de race niet veel last van te hebben. Nuis haalde het in 1'43"85. De wereldrecordhouder mag in Peking dus zijn titel verdedigen.

Op twee honderdsten eindigde Thomas Krol als tweede. Met de eerste plaats op de 1.000 meter had Krol zich al voor de Spelen geplaatst. Tijmen Snel, een ploeggenoot van Krol bij Jumbo-Visma, werd derde.

Voor België zullen Bart Swings en Mathias Vosté op deze afstand in Peking schaatsen.

De vijf kilometer bij de vrouwen werd geheel volgens de verwachting gewonnen door Irene Schouten. De verrassende Sanne in 't Hof zal haar in Peking op de langste afstand vergezellen. De olympisch kampioene Esmee Visser, die na 2018 nooit meer haar hoge niveau haalde, werd negende.