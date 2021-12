Schaatsgek Nederland is in de ban van matrix, aanwijsplekken en verzegelde enveloppe

De schaatsliefhebbers in Nederland kijken al vier dagen lang naar het olympische kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Op dat toernooi worden de olympische tickets voor de Nederlandse schaatsers uitgedeeld, maar eenvoudig is dat niet.

We proberen het even uit te leggen. Nederland mag op de Winterspelen in Peking op elke afstand het maximale aantal schaatsers inschrijven.

Dat zijn in totaal 16 individuele startbewijzen bij de vrouwen en 16 bij de mannen: 3 tickets op de 500m, 1.000m, 1.500m en de 3.000m (vrouwen) en 5.000 mannen. Voor de massastart en de langste afstand (5.000m vrouwen en 10.000m mannen) zijn er telkens 2 tickets.

Maar door de beperking op het aantal olympische atleten mag Nederland slechts 9 vrouwelijke en 9 mannelijke schaatsers sturen om die 16 startbewijzen op te nemen. De selectie is dus bikkelhard.