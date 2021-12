Lukaku over situatie bij Chelsea: "Fysiek ben ik oké, maar ik ben niet gelukkig"

"Maar ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea. Dat is ook normaal. Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik mag gewoon niet opgeven. Ik moet blijven werken en me professioneel gedragen."

"Fysiek ben ik in orde", vertelt de spits. "Beter dan voorheen zelfs. Dat heb ik ook te danken aan mijn twee jaar in Italië. Daar heb ik hard gewerkt met mijn trainers en met voedingsdeskundigen. Dat zal ik altijd meenemen."

Lukaku stond gisteren nog eens in de basis bij Chelsea, maar de spits zit toch vaker op de bank dan hem lief is. In een interview met Sky Sports Italia is hij eerlijk over zijn situatie.

Lukaku kwam deze zomer terug naar Chelsea. "Dat had anders moeten lopen. Hoe ik bij Inter vertrokken ben, hoe ik met de fans gecommuniceerd heb, daar heb ik nu spijt van."

"Ik wil er dus nu over spreken want ik draag Inter in mijn hart. Ik hoop er ooit opnieuw te spelen, en niet op het einde van mijn carrière, maar wanneer ik nog top ben. Ik wil samen nog prijzen pakken."

"Ik houd van Italië. Ik wil me verontschuldigen bij de Inter-fans want ze hebben mij en mijn familie altijd goed behandeld. Ik had het anders moeten aanpakken. Ik had eerst met jullie moeten spreken."

Het uitgebreide interview met Lukaku wordt pas morgen uitgezonden.