Lukaku is back! Zijn eerste doelpunt sinds september schenkt Chelsea de zege

Onze landgenoot had het geluk niet aan zijn zijde de voorbije maanden. Na feestelijke wittebroodsweken bij zijn nieuwe club, geraakte onze landgenoot in een frustrerend sukkelstraatje.

De talisman van Tuchel

De Duitse coach zette Lukaku vandaag opnieuw op de bank. Tuchel had duidelijk weer een rol als "supersub" in gedachten voor onze landgenoot.



Toen een slap Chelsea met een 1-1-gelijkstand de kleedkamer opzocht, werd Lukaku dan maar van stal gehaald. Met succes: onze landgenoot had maar 10 minuten nodig om de voorsprong op het bord te knikken.

Eindelijk. Het was sinds september geleden dat zijn naam nog eens op het scorebord verscheen.

Daar bleef het ook niet bij. In het ultieme slot van de wedstrijd werd onze landgenoot de diepte ingestuurd. Vintage Lukaku: hij schudde twee mannetjes letterlijk van zich af en dook de grote rechthoek in. Daar werd hij - uit onmacht - onderuitgeschoffeld.

Penalty! Een koud kunstje voor Jorginho. De Italiaan zette de kroon op het werk van Romelu Lukaku, de man van de match.



Is dit genoeg om opnieuw in de basiself te verschijnen of heeft onze landgenoot zonet aan zijn coach bewezen dat hij inderdaad een levensgevaarlijke supersub is?