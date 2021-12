Etterbuil bij Benfica barst: Jorge Jesus wordt doorgestuurd

Benfica kwalificeerde zich begin deze maand nog voor de achtste finales van de Champions League, waar het Ajax in de ogen zal kijken.

Het overleefde een poule met Bayern München en FC Barcelona, maar voor het overige was december niet veel soeps.

Benfica heeft een achterstand van 4 punten op leiders Porto en Sporting in de competitie en vooral de nederlagen tegen de twee rivalen smeulen nog na.

In de competitie verloor het van stadsrivaal Sporting, in de beker ging het kansloos onderuit bij Porto.

Maar het rommelde de voorbije dagen nog veel meer bij de Portugese topclub. T1 Jorge Jesus werd in verband gebracht met een terugkeer naar ex-club Flamengo en met de spelersgroep zou het helemaal niet meer boteren.

Jesus kreeg het naar verluidt aan de stok met Portugees international Pizzi, maar het zwaargewicht ontving dan weer de steun van een groot deel van de kleedkamer.

Benfica, dat donderdag Porto bekampt in de Portugese Liga, probeert de brand te blussen door Jesus weg te sturen. Hij was er al tussen 2009 en 2015 aan de slag.

Na een passage bij rivaal Sporting was hij erg succesvol in Brazilië bij Flamengo, in juli 2020 begon hij zijn tweede termijn bij Benfica. Die is vandaag afgelopen.