Ceylin Alvarado huilt uit na opgave in Zolder: "Heel jammer en vervelend"

Wat is er aan de hand met Ceylin Alvarado? De Nederlandse kampioene veldrijden zakte ook vandaag in Zolder helemaal weg, stapte uit de wedstrijd en kon haar emoties niet meer bedwingen.

In tranen werd Alvarado getroost door de ploeg. Haar ploegmanager Christoph Roodhooft probeerde tekst en uitleg te geven over de penibele situatie van zijn renster.



"Opgeven doet Ceylin eigenlijk nooit, tenzij het heel slecht gaat", zegt Roodhooft.

"Ceylin was vandaag met verwachtingen van start gegaan omdat ze in Zolder een snel parcours op haar maat kreeg. Ze startte snel, trapte op haar adem en had last van haar rug."

"Daarna is ze in een neerwaartse spiraal terecchtgekomen en heeft ze de moed verloren."



Het draait al een heel seizoen vierkant bij Alvarado. "Het gaat gewoon niet goed. Op den duur verlies je dan het moreel en dat is wat er vandaag gebeurd is."

"Het is heel jammer en vooral vervelend voor haar."