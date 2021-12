Brand zet zegetocht voort na verbeten duel met jonge Van Empel

Ze bouwt haar voorsprong in de stand ook uit op haar concurrentes. Sanne Cant, gisteren nog hoopvol 7e, kwam niet in het stuk voor.

Ze ging even te wijd in een bocht en verloor het achterwiel van Brand, die richting haar 12e overwinning van het seizoen vloog.

Een tempoversnelling werd enkel door Fem van Empel beantwoord. De ploeggenote van Denise Betsema moest aanvankelijk de kat uit de boom kijken, maar een terugkeer van Betsema en co was te veel gevraagd.

Op de droge en snelle omloop in Zolder liet Lucinda Brand zich niet wegdrummen van de eerste rij, maar ze had ruim 2 ronden nodig om haar geduld te belonen.

Brand: "Dit heeft krachten gekost"

Lucinda Brand (32) moest haar tenen uitkuisen om nog maar eens te winnen. "Het was een sprint van een ronde", hijgde ze.

"Fem is heel rap en dat wist ik. Misschien haalt de ervaring het wel van de jeugd, maar ze moet dan niet te veel bijleren. Dit heeft krachten gekost."

De 19-jarige Fem van Empel verzorgde mee het spektakel. "Ik wilde me revancheren voor Dendermonde, waar ik na een foutje mijn ritme kwijt was."

"Ik had vandaag een goed plan. Ik moest aanklampen en dat is goed gelukt, al had ik gehoopt op een sprint. Maar ik maakte een foutje in de laatste afdaling en ik had een paar meter achterstand."