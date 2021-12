Lukaku traint weer mee richting Boxing Day na coronabesmetting

Half december raakte bekend dat Lukaku even buiten strijd was na een positieve coronatest. Nu heeft de spits negatief getest en mag hij opnieuw meetrainen bij Chelsea.

Ook Callum Hudson-Odoi stond weer op het trainingsveld na zijn coronabesmetting. Christensen is weer terug na een rugblessure.

De terugkeerders zijn welkom bij de Londense club want in de Premier League is het kerstschema traditiegetrouw druk. De eerste opdracht is een uitmatch bij Aston Villa op 26 december.