Romelu Lukaku en 3 Chelsea-ploegmaats testen positief op coronavirus

Corona heeft ervoor gezorgd dat er komend weekend al zeker 5 wedstrijden niet kunnen doorgaan en nu is ook Chelsea ten prooi gevallen van het virus. Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell hebben donderdag een positieve coronatest afgelegd.



"Ook Kai Havertz voelt zich niet lekker, maar hij heeft voorlopig nog niet positief getest", laat coach Thomas Tuchel weten. "We wachten de resultaten van de onderzoeken af, maar uit voorzorg hebben we hem niet geselecteerd voor de wedstrijd tegen Everton."



"Gisteren voelden enkele spelers zich ziek en konden ze niet trainen. Vandaag hebben we op de middag testen gedaan om te zien wie er beschikbaar was voor vanavond. Daarna heb ik pas mijn wedstrijdselectie gemaakt. Toch kunnen we nog altijd een sterk team opstellen", aldus Tuchel.



Voor Romelu Lukaku is de coronabesmetting een nieuwe domper dit seizoen. De Rode Duivel was nog maar net weer fit na een enkelblessure die hem een poosje aan de kant hield.