UAE in 2022: "Klimtrein van Pogacar is ongelooflijk versterkt"

UAE heeft met Tadej Pogacar hét goudhaantje van het wielerpeloton in zijn gelederen. Dat leverde in 2021 heel wat overwinningen op. Wat mogen we in het nieuwe jaar verwachten?

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 32 Belangrijkste zeges: - 3 ritten en de eindzege in de Tour (Pogacar) - 1 rit in de Giro (Dombrowski)

- 1 rit in de Vuelta (Majka)

- Luik-Bastenaken-Luik (Pogacar)

- Ronde van Lombardije (Pogacar)

- 1 rit en de eindzege in de UAE Tour (Pogacar) - 1 rit en de eindzege in Tirreno-Adriatico (Pogacar) - 1 rit in de Ronde van het Baskenland (Pogacar) - 1 rit in de Ronde van Polen (Gaviria)

Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik na bloedstollende finale

Eendagswerk

Kopmannen: Marc Hirschi

Tadej Pogacar

Matteo Trentin



Met triomfen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije heeft Tadej Pogacar zich vorig seizoen ontpopt tot monumentenjager. De polyvalente Sloveen zakt dit jaar ook voor het eerst af naar de Ronde van Vlaanderen. "In functie van de kasseirit in de Tour", zegt de tweevoudige Tour-winnaar. "Maar als ik een kans krijg, zal ik die grijpen." Grootste aanwinst/verlies: Alexander Kristoff werd vaak vergeten op de favorietenlijstjes, maar doemde meer dan eens als een sterke beer op in de diepe finales van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Met zijn vertrek naar Intermarché-Wanty-Gobert laat hij een leemte na in de klassiekerkern. Uitkijken naar: De Portugees Rui Oliveira is verlekkerd op het Vlaamse werk en liet in baroudeursritten in de Vuelta zien dat zijn motor pk's heeft gewonnen. Verrast hij in een semiklassieker?



Doelen voor 2022: Tadej Pogacar heeft de behendigheid om ook in de Ronde van Vlaanderen een rol te spelen in de finale. Daar kan UAE wel wat extra stootkracht gebruiken, want op Trentin na oogt de kern voor het Vlaamse werk magertjes. In de klimklassiekers hoopt UAE dat Hirschi zijn oude benen terugvindt. Maar dan zal het Zwitserse talent wel op tijd moeten hersteld zijn van de heupoperatie die hij 3 weken geleden onderging.



Mogelijke gevaren: Door het definitieve vertrek van ploegleider Allan Peiper (die strijdt tegen kanker) verliest UAE een onbetaalbare dosis aan koersinzicht in de Vlaamse koersen. Voor Ronde-debutant Pogacar kan dat het verschil maken tussen een bijrol en een hoofdrol.

Marc Hirschi was vorig seizoen een schim van zichzelf.

Rondewerk

Kopmannen: João Almeida

Davide Formolo

Brandon McNulty

Tadej Pogacar

Marc Soler Tadej Pogacar is met grote stip de superkopman voor de grote rondes. In de Giro mogen Almeida en Formolo hun kans gaan. In de Vuelta krijgt Soler naast Pogacar de nodige speelruimte in zijn thuisronde. Grootste aanwinst/verlies: João Almeida verliet Deceuninck-Quick Step met gemengde gevoelens, nadat hij in de Giro zijn eigen kansen had moeten opofferen voor Remco Evenepoel. Bij UAE krijgt de Portugees, die in 2020 twee weken de roze trui droeg, wel de vrijheid om zijn groterondeambities na te streven. Daarnaast versterkte UAE zijn klimmersbrigade met George Bennett en de wispelturige Marc Soler. Uitkijken naar: Met Juan Ayuso heeft UAE de grootste Spaanse groeibriljant in huis voor het rondewerk. Op zijn 18e liet Ayuso vorig jaar al flarden van zijn enorme potentieel zien bij de profs. Pogacar zou over enkele jaren wel eens een volwaardige wisselkopman hebben aan de Spanjaard. Doelen voor 2022:



Tadej Pogacar streeft naar een hattrick in de Tour. Ook de Vuelta staat normaal gezien op zijn jaarplanning.



Daarnaast wil UAE, dat een Italiaanse erfenis meedraagt, in de Giro eindelijk nog eens meespelen voor de knikkers. De beste prestatie in het Giro-klassement was de 11e plek van Jan Polanc in 2017. Mogelijke gevaren:



"Ik kan altijd eens vallen en lang afwezig zijn", zei Pogacar onlangs in een interview. Als dat doemscenario zich dit jaar zou voltrekken, kan UAE niet terugvallen op een volwaardig alternatief. Almeida botst bergop te vaak op zijn limieten, de anderen zijn al helemaal geen winnaarstypes.

Blinkt Pogacar voor het 3e jaar op een rij in het geel?

Sprints

Kopmannen:



Pascal Ackermann

Fernando Gaviria

Alvaro Hodeg

Juan Sebastian Molano Gaviria en Ackermann zijn samen al goed voor 13 bloemenruikers in massasprints. Met Hodeg en Molano heeft UAE nog meer snelle benen in huis voor de "kleinere" rittenkoersen.



Grootste aanwinst/verlies:



Bij Bora-Hansgrohe trok Ackermann ietwat verzuurd de deur achter zich toe, nadat de ploeg een belangrijke belofte had verbroken. De Duitser mocht onverwacht niet debuteren in de Tour. Ackermann wil bij UAE nieuwe prikkels zoeken en ook de benen die hem in 2019 naar 13 zeges loodsten. Uitkijken naar: De gouden sprintjaren van Fernando Gaviria lijken al een tijdje achter de rug te liggen. Of is de Colombiaan nog niet op niveau teruggekeerd door een dubbele coronabesmetting? Nu hij weer verenigd is met zijn maatje Hodeg, krijgt Gaviria misschien een nieuwe boost.



Doelen voor 2022:



In de eerste week van de grote rondes moeten Gaviria en Ackermann met sprintzeges al snel wat druk weghalen bij de klassementstenoren van de ploeg. Een goede sprinttrein op poten zetten wordt ook een uitdaging om het hoofd te kunnen bieden tegen Ewan, Merlier, Philipsen, Jakobsen, Cavendish en andere sprintkanonnen. Mogelijke gevaren:



Door de komst van Ackermann is Gaviria niet meer de enige haan op het erf. Gaviria zal tuk zijn op een 2e Tour-deelname, in 2018 won hij er 2 etappes. Ackermann droomt dan weer van een Tour-debuut. Zal de ploeg beide sprinters op dezelfde lijn kunnen houden of worden ze elkaars kemphanen?



Gaviria is al een tijdje op zoek naar zijn beste sprintersbenen.

UAE Team Emirates IN UIT Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert) João Almeida (Deceuninck-Quick Step) Valerio Conti (Astana) George Bennett (Jumbo-Visma) David De la Cruz (Astana) Alexys Brunel (Groupama-FDJ) Joe Dombrowski (Astana) Felix Gross (neoprof) Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) Marco Marcato (wordt ploegleider) Marc Soler (Movistar) Aleksandr Riaboesjenko (Astana)

De mening van Renaat: "Passen de sprinters in het Tourplaatje?"

Het vertrek van George Bennett is een aderlating voor Jumbo-Visma en een versterking voor UAE. Daarnaast twijfel ik er niet aan dat João Almeida bij Quick-Step was gebleven als ze daar de centen hadden gevonden. Alleen heeft UAE een eindeloos budget. Met Bennett en Almeida erbij is de klimtrein van Tadej Pogacar ongelooflijk versterkt, ook al weten we nu nog niet of ze allebei ingezet zullen worden. Ze haalden ook nog Marc Soler, maar daarvan wil ik het nog altijd eens zien. UAE trok met Pascal Ackermann en Alvaro Hodeg ook twee topsprinters aan. Ik vraag me wel af of zij in het Tourplaatje van UAE passen. Ze hebben daar ook nog Fernando Gaviria, die ooit als een nieuwe Tom Boonen werd beschouwd. De laatste jaren kwam die er zowel in de klassiekers als de sprints weinig uit. Hij zal moeten knokken om zijn plek af te dwingen tegen Ackermann en Hodeg.