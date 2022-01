Het peloton in 2022: wat mogen we verwachten van de andere teams?

AG2R: Belgische armada moet zich herpakken

Belangrijkste nieuwkomers: - Belangrijkste vertrekkers: Tony Gallopin (Trek)

Alexis Gougeard (B&B) Uitdagingen voor 2022: AG2R zorgde vorig jaar al voor de grote omwenteling, door minder in te zetten op de rondes (het afscheid Bardet) en de chips meer richting de klassiekers te schuiven. Het team ging de Belgische toer op, met naast vaste waarde Oliver Naesen ook de komst van Greg Van Avermaet en Stan Dewulf. Dat zorgde nog niet voor vonken. Beginnen ze bij AG2R nog niet te twijfelen? Verder is het vooral uitkijken of Ben O'Connor, de nummer 4 van de Tour, kan bewijzen dat hij geen eendagsvlieg is.

De tandem Van Avermaet-Naesen miste een paar versnellingen in 2021.

Astana: adios Spanjaarden, benvenuto Italianen

Belangrijkste nieuwkomers: Vincenzo Nibali (Trek)

Miguel Angel Lopez (Movistar)

Gianni Moscon (Ineos)

David De La Cruz (UAE) Belangrijkste vertrekkers: Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation)

Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious)

Jon Izagirre (Cofidis)

Gorka Izagirre (Movistar)

Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe)

Omar Fraile (Ineos)

Alex Aranburu (Movistar) Uitdagingen voor 2022: 2021 was een pover jaar voor een ambitieuze ploeg als Astana en daarom werd het roer bijna volledig omgegooid: van Spanje varen ze nu (weer) richting Italië. Voor Vincenzo Nibali is het een terugkeer naar het oude nest, maar kan hij op zijn 37e nog opboksen tegen het jonge geweld? Dan heeft Astana met Miguel Angel Lopez meer een man met toekomst binnengehaald, al lijkt de Colombiaan wat te stagneren en was zijn vertrek bij Movistar (na een uitbarsting in de Vuelta) opmerkelijk. Voeg daar de controversiële Gianni Moscon en de "terugkeer" van de veeleisende teambaas Aleksandr Vinokoerov aan toe en je krijgt mogelijk een explosieve cocktail.

Vincenzo Nibali is terug op het oude nest.

Bahrain Victorious: blijven ze victorie kraaien?

Belangrijkste nieuwkomers: Luis Leon Sanchez (Astana)

Johan Price-Pejtersen (Uno-X)

Jasha Sütterlin (DSM) Belangrijkste vertrekkers: Mark Padoen (EF)

Marco Haller (Bora-Hansgrohe)

Marcel Sieberg (pensioen) Uitdagingen voor 2022: In 2021 deed Bahrain Victorious zijn nieuwe naam alle eer aan, want er werd gewonnen bij de vleet. Het wordt niet evident dat sterke jaar te herhalen, al bleef de kern - met uitzondering van revelatie Padoen - nagenoeg ongewijzigd. Kan het team in dit nieuwe jaar ook komaf maken met de verdachtmakingen die hen al een tijdje achtervolgen?

Dylan Teuns met een van de 32 zeges van Bahrain Victorious in 2021.

Bora-Hansgrohe: geen Sagan meer, uitkijken naar Uijtdebroeks

Belangrijkste nieuwkomers: Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

Aleksandr Vlasov (Astana)

Danny van Poppel (Intermarché)

Jai Hindley (DSM)

Sergio Higuita (EF)

Marco Haller (Bahrain)

Cian Uijtdebroeks (vanuit de jeugd) Belangrijkste vertrekkers: Peter Sagan (TotalEnergies)

Pascal Ackermann (UAE)

Marcus Burghardt (einde carrière?)

Daniel Oss (TotalEnergies) Uitdagingen voor 2022: Bora-Hansgrohe heeft afscheid genomen van een deel van zijn meubelstukken, met Peter Sagan op kop. Ook sprinter Pascal Ackermann heeft de ploeg verlaten, al werd hij meteen vervangen door oude bekende Sam Bennett. Met de komst van Vlasov, Hindley en Higuita laat Bora ook in het rondewerk een nieuwe wind waaien. Vanuit Belgische hoek kijken we vooral uit naar het profdebuut van Cian Uijtdebroeks. Laat de jonge ronderenner zich ook meteen bij de grote jongens opmerken?

Pakt Cian Uijtdebroeks ook uit bij de profs zoals in de jeugd?

Cofidis: de grijze muis van de WorldTour?

Belangrijkste nieuwkomers: Sander Armée (Qhubeka)

Bryan Coquard (B&B)

Jon Izagirre (Astana)

Max Walscheid (Qhubeka)

Davide Villella (Movistar)

Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) Belangrijkste vertrekkers: Elia Viviani (Ineos)

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Nicolas Edet (Arkéa-Samsic) Uitdagingen voor 2022: Christophe Laporte was de voorbije jaren het boegbeeld van Cofidis in het klassieke werk, maar nu kiest de Fransman voor een avontuur aan de zijde van Wout van Aert. Met ook nog Elia Viviani ziet de ploeg toch heel wat zeges vertrekken. Zonder echte veelwinnaars en met enkel Guillaume Martin voor het rondewerk dreigt Cofidis een van de zwakste teams in de WorldTour te worden.



Alle ogen zijn gericht op Guillaume Martin bij Cofidis.

EF Education-Nippo: jonger en internationaler

Belangrijkste nieuwkomers: Mark Padoen (Bahrain Victorious)

Esteban Chaves (BikeExchange)

Odd Christian Eiking (Intermarché)

Owain Doull (Ineos) Belangrijkste vertrekkers: Sergio Higuita ( Bora-Hansgrohe)

Tejay van Garderen (pensioen)

Moreno Hofland (pensioen)

Lawson Craddock (BikeExchange) Uitdagingen voor 2022: EF kleurt dit jaar een stuk internationaler. Er werd afscheid genomen van een groot deel van de Angelsaksische kern, met heel wat Amerikanen en Australiërs, en in de plaats komen onder meer Padoen en Chaves erbij. Met ook enkele beloftevolle nieuwkomers (Steinhauser, Van den Berg, Healy en Quinn) en enkele jongens die kunnen doorgroeien (Bissegger, Carr, Padoen,...) oogt de toekomst letterlijk en figuurlijk rooskleurig voor EF.

Groeit tijdrijder Stefan Bissegger door?

Groupama-FDJ: staan Démare en Pinot weer op?

Belangrijkste nieuwkomers: Michael Storer (DSM)

Lewis Askey (vanuit de jeugd) Belangrijkste vertrekkers: Mickaël Delage (pensioen)

Benjamin Thomas (Cofidis) Uitdagingen voor 2022: Naar goede gewoonte houdt Groupama-FDJ vast aan zijn Franse kern, al werd met Michael Storer (die 2 ritten en het bergklassement won in de Vuelta) wel een interessante aankoop gedaan. Toch zal een groot deel van het succes afhangen van een heropleving van Arnaud Démare en Thibaut Pinot, die allebei voor hun doen een matig 2021 hadden. David Gaudu kan met een jaartje extra op de teller misschien weer wat dichter bij de top aansluiten.

Veel juichen was er voor Thibaut Pinot niet bij in 2021.

Israel-Premier Tech: wat kunnen de oudjes?

Belangrijkste nieuwkomers: Jakob Fuglsang (Astana)

Giacomo Nizzolo (Qhubeka)

Simon Clarke (Qhubeka) Belangrijkste vertrekkers: André Greipel (pensioen)

Dan Martin (pensioen)

Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) Uitdagingen voor 2022: Israel Start-Up Nation doet zijn reputatie van bejaardentehuis van het peloton alle eer aan met de komst van dertigers Fuglsang en Nizzolo. Toch is het team niet langer het lachertje van het peloton, al bleven successen in de echt grote koersen tot nu toe uit. Chris Froome gaat het laatste jaar van zijn (peperdure) contract en misschien wel van zijn carrière in. Wordt het een afscheid in mineur?

Chris Froome is al een paar jaar een schim van zichzelf.

Movistar: alle ballen op Mas, afscheid van Valverde

Belangrijkste nieuwkomers: Ivan Sosa (Ineos)

Gorka Izagirre (Astana)

Alex Aranburu (Astana) Belangrijkste vertrekkers: Miguel Angel Lopez (Astana)

Marc Soler (UAE)

Dario Cataldo (Trek-Segafredo)

Davide Villella (Cofidis) Uitdagingen voor 2022: 2022 wordt dan écht, héél zeker, 100%, absoluut, het laatste jaar uit de carrière van Alejandro Valverde. Voor een klassement komt de binnenkort 42-jarige Valverde niet meer in aanmerking en ook Marc Soler en Miguel Angel Lopez hebben de ploeg verlaten. Zo komt er veel druk te liggen op de schouders van Enric Mas. Leggen ze bij Movistar niet te veel eieren in dezelfde mand?

Voert Alejandro Valverde nog een nummertje op in zijn laatste jaar?

BikeExchange: met Groenewegen voor groen en zeges

Belangrijkste nieuwkomers: Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Lawson Craddock (EF) Belangrijkste vertrekkers: Esteban Chaves (EF)

Mikel Nieve (Caja Rural)

Robert Stannard (Alpecin-Fenix) Uitdagingen voor 2022: Met Dylan Groenewegen deed BikeExchange een van de koopjes van het jaar. De Nederlander moet het aantal zeges voor de ploeg (amper 9 in heel 2021) gevoelig opkrikken. Van kopmannen Simon Yates en Michael Matthews wordt verwacht dat ze dit jaar beter voor de dag komen, maar is hun carrière niet stilaan in dalende lijn?

Dylan Groenewegen zat op een dood spoor bij Jumbo-Visma.

DSM: pakt de mayonaise dit jaar wel?

Belangrijkste nieuwkomers: John Degenkolb (Lotto-Soudal)

Jonas Hvideberg (Uno-X)

Henri Vandenabeele (vanuit de jeugd) Belangrijkste vertrekkers: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl)

Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)

Michael Storer (Groupama-FDJ)

Jasha Sütterlin (Bahrain)

Nicolas Roche (pensioen) Uitdagingen voor 2022: DSM ziet met onder meer Benoot, Van Wilder, Hindley en Storer heel wat talent de ploeg verlaten. Als vervangers rekent het - op John Degenkolb na - op onervaren, zij het beloftevolle renners. Als zij zich kunnen verzoenen met het strakke keurslijf heeft de ploeg misschien een nieuwe Hirschi of Kragh Andersen te pakken. Maar als de zeges weer uitblijven, zou het wel eens opnieuw kunnen stormen bij de Nederlandse ploeg.

DSM trekt de kaart van de jeugd.

Trek-Segafredo: nog meer focus op de klassiekers

Belangrijkste nieuwkomers: Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix)

Tony Gallopin (AG2R)



Markus Hoelgaard (Uno-X)

Dario Cataldo (Movistar)

Filippo Baroncini (jeugd) Belangrijkste vertrekkers: Vincenzo Nibali (Astana)

Koen de Kort (pensioen) Uitdagingen voor 2022: Met de komst van onder meer Filippo Baroncini, de wereldkampioen bij de beloften, en de sterke Noor Markus Hoelgaard en het afscheid van Vincenzo Nibali lijkt Trek-Segafredo nóg meer de kaart te trekken van het eendagswerk, hetzij in de klassiekers of in de grote rondes. Met de zege van Stuyven in Milaan-Sanremo en de ritzege van Mollema in de Tour sloeg die formule in 2021 zeker aan. Toch is de toekomst broos, want een wereldtopper en dus een garantie op succes ontbreekt.