CEO Pro League pleit voor uitstel van fiscale hervorming: "We lopen recht op de muur af"

Bij de Franstalige openbare omroep trok Pierre François in zijn hoedanigheid als CEO van de Pro League aan de alarmbel.

"Deze beslissing zal pijn doen", zegt hij over het verbod op toeschouwers bij sportwedstrijden, ook in de voetbalstadions.

"Er is een grote ongerustheid, want het is weinig waarschijnlijk dat het publiek bij het hernemen van de competitie in januari opnieuw welkom is."



Op 26 en 27 december wordt er al zeker zonder publiek gevoetbald. Of er bij de eerstvolgende speeldag op 14, 15 en 16 januari opnieuw fans aanwezig zijn, is nog niet duidelijk. Een optie is het wel, want midden januari is er in principe een nieuw Overlegcomité voorzien.