Biatlete Lotte Lie sluit mooi weekend in Le Grand Bornand af met 13e plek

Lotte Lie is een van de revelaties in de biatlonwereld dit seizoen. In haar jacht op een olympisch ticket verzamelde ze de voorbije weken al een mooi aantal Wereldbeker-punten.



In Le Grand Bornand lag Lie vandaag op koers voor een plek in de top 10 van de massastart van 12,5 kilometer. Maar door een misser in haar laatste schietbeurt viel ze terug naar de 14e plaats.

Dankzij een eindsprintje eindigde Lie net zoals gisteren in de achtervolging 13e. Vrijdag legde onze landgenote al beslag op de 16e plaats in de sprint.



De zege in de massastart was een kolfje naar de hand van de Zweedse Elvira Öberg, de nummer 2 in de Wereldbekerstand. De Noorse Marte Roeiseland (6e vandaag) blijft het klassement aanvoeren. Lie staat 17e.



Na 4 Wereldbeker-weekends op een rij krijgen de biatleten nu een eindejaarspauze tot begin januari.