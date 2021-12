Biatlete Lotte Lie eindigt 16e in wereldbekersprint in Le Grand Bornand

In een sprint moeten de biatletes 7,5 km langlaufen met 2 schietbeurten, een liggende en een staande schietbeurt. Lotte Lie presteerde foutloos aan de schietstand en moest zo niet de strafronde van 150 meter in.



In het langlaufen verloor de 26-jarige nog wat tijd op haar concurrentes, maar ze hield nog net de 16e plaats vast aan de finish.



De zege in het Franse skioord was voor de Noorse Marte Olsbu Røiseland. Die is ook leidster in de Wereldbeker. Lie start zaterdag in de 10 km achtervolging op 1'02" van de Noorse.



Lie, een Belgische met Noorse roots, is bezig aan haar tweede seizoen op het hoogste niveau. Ze pakte al in 7 van de 8 WB-manches dit seizoen punten voor de Wereldbeker en daar pronkt ze op de 20e plaats.



Als Lie zaterdag na de achtervolging in de Wereldbeker in de top 25 staat, dan mag ze zondag ook meedoen aan de massastart.



Lie wil zo veel mogelijk punten pakken om zich als individuele atlete te plaatsen voor de Winterspelen in Peking. Dat is haar grote droom.