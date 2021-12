Belgian Bullets glijden naar 18e plaats in Wereldbeker in Altenberg

Altenberg was de 5e Wereldbeker-manche van het seizoen. In de voorbije wedstrijden eindigden de Belgian Bullets 15e, 16e en 2 keer 21e.



Vandaag parkeerden stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts hun bobslee op de 18e plaats. Dat was ook hun positie in de 1e en 2e run.



Het Belgische duo gaf uiteindelijk 2"20 toe op de Duitse winnaressen Kim Kalicki en Lisa Buckwitz. In de stand blijft een andere Duitse, Laura Nolte, aan de leiding. An Vannieuwenhuyse staat 19e.



Voor de volgende Wereldbekerwedstrijd (2 januari) moeten de bobsleevrouwen afreizen naar Letland, meer bepaald naar Sigulda.