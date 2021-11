An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts worden opnieuw 21e in Innsbruck

Geen beterschap dus voor de Belgian Bullets, die door hun 21e plaats geen tweede run mochten afwerken in Oostenrijik.

Met 54"44 kwamen ze net te kort voor een plaats in de top 20. Enkel de 20 beste teams kwamen een tweede keer in actie.

Net als vorige week was de winst voor de Duitse Laura Nolte. Zij haalde het, met remster Levi Deborah, in 1'46"71 voor hun landgenotes Kim Kalicki en Leonie Fiebig, tweede op 0"06. Vorige week was Fiebig nog de remster van Nolte.

Volgend weekend staat in het Duitse Altenberg de derde wereldbekermanche (van acht) op het programma.