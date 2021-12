Clement ziet "beste Vanaken ooit" en hoopt op applaus voor Refaelov

Een persconferentie zegt soms veel over de situatie bij een club. Nog niet zo lang geleden moest Philippe Clement meer dan een handvol lastige vragen pareren op zijn praatjes met de pers, maar op basis van de korte babbel voor de topper tegen Anderlecht lijkt de rust teruggekeerd.

De trainer lachte breed toen hij hoorde dat Vincent Kompany een honderdtal kilometer verderop "niet geïnteresseerd is in een punt". "Dan wordt het een mooie match vol spektakel", concludeerde Clement, wiens meest uitgebreide antwoord een lofzang voor Hans Vanaken was.

"Hij is minder de stille motor dan vroeger", merkt de coach. "Hans begint meer en meer te praten. Ik vind dat hij de voorbije maanden nog een stap verder staat dan vroeger. Ik ken hem al heel lang: wel, dit is de beste Hans Vanaken ooit. Hij heeft nog meer ervaring, is nog belangrijker voor de ploeg geworden in zijn geheel. Zijn Champions League-campagne was zijn beste ooit."