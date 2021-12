De Ketelaere versus Verschaeren: Roberto Martinez analyseert de kroonprinsen in aanloop naar topper

Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren zijn leeftijdsgenoten, geboren in 2001. Ze zijn allebei gezegend met een onmiskenbaar voetbaltalent, maar de raspaardjes draven wel op een ander tempo. De Ketelaere is bezig aan zijn derde seizoen met de A-kern van Club Brugge. Elk seizoen gingen het aantal goals, assists, gecreëerde kansen, schoten op doel en expected goals in stijgende lijn. Verschaeren heeft een seizoen meer op de teller in het eerste elftal, maar zijn prestaties zijn wisselvalliger. Zijn eerste seizoen was beter dan zijn tweede en zijn derde seizoen voorlopig beter dan wat hij dit seizoen laat zien. De laatste weken komt hij wel opnieuw aan de oppervlakte. “Yari voelt de gevolgen op zijn ontwikkeling van het afgelopen seizoen waarin hij niet genoeg speelde", zegt Roberto Martinez. De bondscoach neemt er de cijfers bij. “Vorig seizoen speelde hij veel minder minuten dan Charles.”

Martinez over Verschaeren

Een zware enkelblessure speelde Verschaeren parten. Hij blesseerde zich in december vorig jaar en stond bijna drie maand aan de kant. Gevolg: 1.350 speelminuten in de competitie tegenover 2.511 minuten voor De Ketelaere. Is het blessureleed een rem op de ontwikkeling van Verschaeren? Martinez: “Maar je leert niet alleen als alles goed gaat. Als jonge speler komt er altijd een moment dat je obstakels tegenkomt. Wat Yari siert, is dat hij niemand de schuld heeft gegeven van het moeilijke vorige seizoen.” “Charles en Yari hebben een totaal andere leercurve gekend. De Ketelaere is de afgelopen 14 maanden enorm gegroeid door belangrijke matchen te spelen tegen sterke tegenstanders.” “Yari is gegroeid door maturiteit en verantwoordelijkheid te moeten tonen in moeilijke momenten. Dat zie je nu ook bij de U21, waar hij een echte leider is geworden.” Zou Yari Verschaeren vandaag verder staan als hij bij Club Brugge speelde? “Wel als hij daar meer minuten had gemaakt. Je krijgt aanwijzingen en opdrachten aangereikt als jonge speler, maar er is geen enkele leerschool beter dan de match zelf. Zeker in matchen tegen de allerbeste, zoals City of PSG.” Is het moeilijk voor Verschaeren om te zien dat een leeftijdsgenoot opeens verder staat?

“Nee, ik denk dat Verschaeren weet hoe belangrijk hij is voor de Rode Duivels en dat hij erg gewaardeerd wordt. Tegelijk weet hij dat hij een ander pad aflegt door wat er vorig seizoen is gebeurd. Ik denk de ontwikkeling van De Ketelaere eerder een motivatie en stimulatie is voor Verschaeren.”



Martinez over De Ketelaere

Wat verwacht u dat De Ketelaere u dit seizoen nog toont?

“Hij is een beslissende speler geworden, die zijn momenten kiest. Dat is indrukwekkend voor een jonge speler. Zijn uitdaging is om dat de volgende zes maanden te blijven doen."

“Hij was een jeugdspeler van Club Brugge. Nu is hij Charles De Ketelaere. Tegenstanders spelen anders tegen hem. Ik kijk er naar uit om te zien of hij hetzelfde niveau zal kunnen aanhouden de rest van het seizoen.” Is hij klaar voor stap naar het buitenland? “Dat wordt een persoonlijke beslissing, maar de volgende 10 maanden zijn uniek omdat er een wereldbeker aankomt over een klein jaar. De voorbeelden van Hans Vanaken en Youri Tielemans bewijzen dat je pas moet vertrekken als je jezelf klaar voelt. Dat je past vertrekt als je in België niet meer kan groeien.” Als hij zo blijft spelen, maakt De Ketelaere dan een reëele kans op een WK-selectie? “Absoluut. We creëren een sfeer waarin spelers moeten vechten voor hun plaats en dan helpt het dat je vaak speelt. Dat is een voorwaarde voor jonge speler om een definitieve selectie te halen. Meer ervaren spelers kunnen soms op basis van specifieke kwaliteiten geselecteerd worden, zelfs als ze minder spelen.” “Zijn progressie in de laatste interlandbreaks was zo indrukwekkend, dat ik echt niet weet waar zijn limieten liggen.”

Samen bij de Rode Duivels?

Vindt u eigenlijk dat ze als spelers te vergelijken zijn? “De gelijkenissen tussen de twee zijn enorm groot. Hun allergrootste technische vermogen is dat ze kort kunnen draaien. Dat is bijzonder belangrijk in modern voetbal. Zo kunnen ze balbezit omzetten in gevaar.” “Ze doen het heel anders. De ene met links, de andere met rechts, maar ze kunnen ruimte en timing heel goed bespelen. Ze hebben ook dezelfde persoonlijkheid. Ze weten heel goed wat ze een team kunnen bijbrengen en verstoppen zich nooit. Ook hun technisch vaardigheid delen ze.” Kunnen ze samen spelen voor de Rode Duivels? “Daar ben ik van overtuigd. De chemie tussen die twee zie je meteen. Ik zag ze in de zomer samen spelen in een wedstrijd van de U21 in Kazachstan. In moeilijke omstandigheden en tegen een lastige opponent was de chemie ongelooflijk.” “Het was bijna alsof ik door een klein raampje keek naar de toekomst. Dat kan over 5 jaar zijn, over 7 jaar of over 10 jaar, dat weet niemand. Maar met hun kwaliteiten, hun inzicht en die chemie liggen ze elkaar heel erg.”