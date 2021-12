Sergio Agüero: vernoemd naar Japanse cartoon, gestopt als Argentijns icoon

Sergio Aguëro zal op het hoogste niveau geen voetbalharten meer sneller laten slaan, want uitgerekend zijn eigen hart dreigt het dan te begeven. Het is een noodgedwongen pensioen voor een ijskoude killer voor doel, een recordbreker en een prijzenpakker.

Bijnaam Kun

Bekijk oude foto's van Sergio Agüero bij Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona of de Agentijnse nationale ploeg en overal zie je Kun Agüero op zijn rug staan. Het zorgde in Europa bij voetbalfans in het begin soms voor verwarring over zijn voornaam. Sergio of Kun? Agüero heeft het vaker moeten uitleggen. "Kum Kum is het hoofdpersonage in een Japanse cartoon. Als kind was het mijn lievelingsserie. Ik kreeg de bijnaam Kun omdat ik een beetje lijk op het hoofdpersonage", vertelde Agüero aan de BBC. "Mijn grootouders waren de eerste die de naam gebruikten. Het is een andere soort bijnaam dan sporters vaak krijgen en ik ben hem gaan appreciëren omdat hij net daarom uniek is."

Jonger dan Maradona en recordman in Premier League

Wat heeft Sergio Agüero gemeen met Leonardo DiCaprio of Christina Aguilera? Hij is net als de acteur en de zangeres een kinderster, die het ondanks alle druk en verwachtingen heeft waargemaakt in zijn volwassen carrière. Agüero was een kind van 15 jaar en 35 dagen toen hij zijn debuut maakte voor Independiente, zijn jeugdclub uit Buenos Aires. Hij brak daarmee in 2003 een record en niet zo maar een record. Al 27 jaar stond het record van jongste debutant in Argentinië op naam van ene Diego Armando Maradona.

Voor iemand van 1,73m, die later in de PremIer League fysiek niet zou kunnen opboksen tegen grote, bonkige verdedigers, was het een goede test. "Ik was jonger en kleiner dan mijn tegenstanders en zeker in het begin was ik een mikpunt. Zo heb ik geleerd om agressieve tackles te ontwijken en te anticiperen", zei Agüero daarover. In 2011 belandde Agüero in de Premier League. Hij bleef er exact 10 jaar en ook daar liet hij een indrukwekkend record na. Agüero is de buitenlander met de meeste doelpunten in de Premier League (184 in 275 matchen, een goal om de 130 minuten). Hij staat in die lijst voor Thierry Henry (175) en Robin van Persie (144), die respectievelijk 131 en 172 minuten per goal nodig hadden. "Agüero is een artiest, maar tegelijk dodelijk, boeiend, en gezegend met een uitzonderlijke visie. Hij kan van overal en elke soort goal scoren", loofde Alan Shearer hem dit jaar in The Athletic. Shearer heeft recht van spreken als absolute recordhouder van doelpunten in de Premier League.

Nog een link met Maradona (en met Anderlecht)

Sergio Agüero snoepte Maradona niet alleen het record van jongste speler op het hoogste niveau in Argentinië af, maar ook zijn dochter. In 2009 trouwde hij met Giannina Maradona. Maradona was ook de grootvader van zijn zoon Benjamin. Zo werd Agüero nog meer een society figuur in zijn thuisland. Zijn schoonvader was ook zijn bondscoach op het WK 2010 in Zuid-Afrika (foto). Het huwelijk met Giannina Maradona strandde in 2012. Even was er sprake dat de Argentijn in België zou belanden. Althans, die hoop koesterde Anderlecht even in 2006. Als ploegmaat van Lucas Biglia en Nicolas Frutos bij Independiente stond de 18-jarige Agüero ook in de scoutingsrapporten van paars-wit. Alleen stond het toptalent al op de radar van Europese topclubs. In de zomer van 2006 verhuisden Biglia en Frutos naar Brussel. Agüero tekende voor Atletico Madrid.

Prijzenkast: "Agüeroooooooooooo"