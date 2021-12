Pro League reageert: "We hopen dat gerecht snel duidelijkheid schept"

De naam van Dejan Veljkovic valt al drie jaar in een van de meest spraakmakende gerechtelijke onderzoeken in ons land: Operatie Zero. Hij is de eerste spijtoptant in de Belgische justitiegeschiedenis. In ruil voor strafvermindering vertelde hij aan de speurders alles wat hij weet over zijn zwarte boekhouding.

"De Pro League zal niet op individuele cases ingaan, maar herhaalt dat zij elke daad en elk initiatief die de integriteit van het voetbal in gevaar brengen, ten stelligste afkeurt", klinkt het woensdag in een persbericht.

"De verklaringen van Dejan Velkovic zijn elementen uit een gerechtelijk onderzoek. De Pro League herhaalt haar oproep aan het gerecht om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen voor alle betrokken partijen en voor het voetbal in zijn geheel."

De Pro League wijst erop dat er sinds het uitbreken van Operatie Zero heel wat maatregelen zijn genomen om de macht van makelaars en tussenpersonen aan banden te leggen en uitwassen te verkomen. Er wordt gewezen op de invoer van het clearinghouse, de nieuwe reglementen voor makelaars, een nieuwe ethische code en de toepassing van de antiwitwaswetgeving als enige profliga in Europa.