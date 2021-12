Tom Boudeweel: "Nu maken de spelers zelf antireclame voor ons voetbal"

In zijn terugblik op het voetbalweekend staat onze verslaggever Tom Boudeweel stil bij de sportieve en de extrasportieve prestaties in de Jupiler Pro League. De zeges van Gent en Anderlecht enerzijds, het haantjesgedrag in Antwerp - Standard anderzijds.

Testosteronbommen op het veld

Vorige week maakte ons voetbal geen al te beste beurt door de rellen en de problemen met supporters. Gisteren waren het de spelers die het te bont maakten. Met hun haantjesgedrag kregen we opnieuw antireclame voor het voetbal. Standard-keeper Arnaud Bodart verwoordde het perfect: we kunnen geen goed gedrag eisen van de supporters als we zelf over de schreef gaan. Het was een intense wedstrijd, maar op sportief vlak had de scheidsrechter alles onder controle. Daarna volgde het incident op weg naar de kleedkamer en andere zaken die niet thuishoren op een voetbalveld.

Seck, de verdediger van Antwerp, ging door het lint om iets wat Amallah van Standard zou gezegd hebben. Hij kreeg rood, maar hij wilde niet vertellen wat Amallah hem heeft toegeroepen.

Haantjesgedrag zie je wel vaker op onze velden. Sommige spelers zijn echt testosteronbommen. Maar je verwacht toch op z’n minst respect onder collega’s?



Waar moet het met ons voetbal naartoe?

En dan kijken we ook naar het maatschappelijk draagvlak voor ons voetbal. Hopelijk vinden de overheid en de Pro League elkaar tijdens de gesprekken door een gemeenschappelijk belang. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het gelukt om met alle stakeholders in het voetbal, dus ook met de supporters, samen een toekomst uit te tekenen. Waar moet het met ons voetbal naartoe? Zeker ook na het Europese drama van de voorbije maanden. Welke liga wil de Pro League zijn? Welke waarden wil ze uitdragen? Welke acties wil ze ondernemen? Dat is strategisch management dat nu ontbreekt, denk ik. Het is vooral de waan van de dag, opportunisme op korte termijn. Dus veel werk op de plank voor de nieuwe CEO binnenkort.

Stabiel Gent

Sportief dan, Antwerp is de enige ploeg bovenin die punten liet liggen. Dat is interessant voor Anderlecht en AA Gent. Bij Gent, dat 4 keer op een rij won, hebben ze de defensieve stabiliteit gevonden. Met de beste verdediging volstaat vaak 1 doelpunt om te winnen, zoals gisteren en zoals donderdag in Europa. Dat was in het begin van het seizoen anders. Ook al kan Gent nog wel een echte goalgetter gebruiken natuurlijk, want het kan zijn overwicht nog altijd niet omzetten op het scorebord. Maar het is ook de enige ploeg die nog op 3 fronten actief is. 32 wedstrijden hebben ze al afgewerkt sinds deze zomer.



Geloof in Anderlecht