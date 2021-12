Toch Atletico-United bij poging 2, Real Madrid loot nu kraker tegen PSG

De tweede loting van de 1/8e finales in de Champions League - de eerste werd ongeldig verklaard na een fout - heeft een topaffiche opgeleverd tussen PSG en Real Madrid. Thibaut Courtois zal dus alert moeten zijn op pogingen van Neymar, Messi en Mbappé. Nog opvallend, Atletico speelt tegen United en dat was precies de affiche waarop de eerste poging in de soep draaide.