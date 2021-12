Max Verstappen: "Afgelopen nacht dacht ik terug aan mijn periode in België"

Daags na zijn historische wereldtitel was Max Verstappen nog druk in de weer met berichtjes te beantwoorden op zijn gsm, toen de persconferentie begon met journalisten van over heel de wereld.

Mogen de Belgen de wereldtitel van Verstappen, geboren en opgegroeid in België, ook deels claimen? "Iedereen die zich een deeltje voelt van deze wereldtitel, mag die claimen", antwoordde Verstappen.



"Ik ben heel blij dat ik Nederland vertegenwoordig, maar ik zal nooit vergeten waar ik geboren ben en waar ik gewoond heb (België)."