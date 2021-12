Is er sprake van Max-mania in Nederland? "We beseffen dat dit uniek is"

Alle ogen van sportliefhebbers zijn dit weekend op Abu Dhabi gericht voor de ontknoping van de wereldtitelstrijd in de F1. En in Nederland leeft het natuurlijk nog een tikkeltje meer. "Iedereen beseft natuurlijk hoe uniek dit is", vertelt Lammers, zelf ook ex-F1-coureur.

"Max Verstappen is hier enorm populair. Er heerst wel een beetje een sfeer zoals bij de grote voetbaltoernooien. Wat rood is voor de autosport in Italië, is oranje bij ons. We zijn heel blij en trots. Dat zag je ook al in Zandvoort dit seizoen. Het wordt genieten dit weekend."

"Er zijn natuurlijk verschillende soorten fans. Je hebt de mensen die al heel hun leven de F1 volgen en dan heb je de mensen die net door het succes van Max Verstappen geïnteresseerd zijn geraakt. Ook de populaire Netflix-reeks heeft voor nieuwe fans gezorgd."

"Ik denk wel dat de fans van het eerste uur dit nog net iets intenser zullen beleven. En de nuchtere fans genieten ook van Lewis Hamilton."