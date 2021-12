Afscheidnemende Van de Vyver: "Terugkeer bij andere bondscoach? Ja"

In het Canvas-programma De Prijs van de Winnaar getuigden enkele voormalige Yellow Tigers over coach Gert Vande Broek. Volgens Ilka Vande Vyver kloppen de beschuldigingen en heeft het klimaat bij de nationale ploeg ook geleid tot haar afscheid van de Tigers.



"Ik heb in twee verschillende generaties bij de nationale ploeg gespeeld", begint de 28-jarige spelverdeelster haar verhaal. "Na afgelopen zomer heb ik beslist om ermee te stoppen. Het werd me te veel. Ik was eigenlijk op."



"Emotioneel en mentaal kan ik het niet meer opbrengen, niet voor mezelf en ook niet voor de groep. Ik heb het dan vooral over de sfeer naast het veld. Die is niet negatief, maar ook niet comfortabel. En ik denk dat je in je comfortzone moet zitten om het beste van jezelf te geven."

Waarover gaat het dan concreet? "Dat is heel moeilijk te verwoorden. Het gaat om de maaltijden aan tafel, de meetings voor en na de match, de besprekingen... Dat gebeurt allemaal op een bepaalde manier waar ik niet langer achtersta."



"Het doet mij geen goed. Het is eerder een opoffering dan een genot om voor de nationale ploeg te spelen. De opofferingen zijn te groot geworden. Het is genoeg dat ik me daardoor verdrietig voel. Voor mij is er geen positieve vibe meer."



Van de Vyver benadrukt wel dat er op het veld geen problemen zijn. "Daar is de sfeer eigenlijk goed. De speelsters willen strijden en vechten. Maar de sfeer naast het veld is voor mij niet optimaal. Ik voel me daarbij niet meer op mijn gemak. Dat hoeft niet meer voor."

"De laatste 5 jaar is het niet meer gebeurd"

De getuigenissen van Freya Aelbrecht, Valérie Courtois en Hélène Rousseaux dateren uit een periode van een aantal jaar geleden. Hoe heeft Ilka Van de Vyver daarop gereageerd? "Ik werd terug naar de tijd van toen gekatapulteerd", bekent ze. "Die dingen zijn allemaal gebeurd."



"De laatste 5 jaar is dat wel niet meer gebeurd. Dat was tijdens de vorige generatie. Het waren ook meer dan scheldwoorden alleen. En misschien waren die niet zo bedoeld, maar wanneer het persoonlijk over jou gaat, neem je dat wel mee naar huis. En anders vergeet je dat misschien."



Volgens de federatie zijn er nooit klachten geweest over de aanpak van Gert Vande Broek, zelfs geen signalen. "Ik denk dat er angst was om dat naar buiten te brengen", meent Van de Vyver. "En ik denk ook dat bepaalde speelsters pas later beseft hebben dat het niet oké was."



"De coach is nooit aangesproken op zijn manier van werken, zeker niet face to face. Het was makkelijker om het gewoon af te trappen dan om hem ermee te confronteren. Daarvoor was de angst te groot. Ook nu is het niet makkelijk om die dingen te delen."

"Een terugkeer onder een andere bondscoach? Ja"

Nadat Ilka Van de Vyver de knoop doorgehakt had om te stoppen bij de nationale ploeg, heeft ze Gert Vande Broek opgebeld. "Toen heb ik hem ook gewezen op bepaalde zaken die in mijn ogen niet konden. Daarvoor heeft hij zich persoonlijk geëxcuseerd en dat apprecieer ik enorm", vertelt Van de Vyver.



Vande Broek reageerde dinsdag ook in een statement op de onthullingen in De Prijs van de Winnaar, maar daar verontschuldigde hij zich niet. "Dat vond ik jammer", klinkt het. "Ik snap wel dat hij geschrokken is. Ik denk niet dat hij zag aankomen dat de speelsters zich zo voelden."



"Ik wil ook benadrukken dat Gert Vande Broek iemand is die heel veel van volleybal weet. Het is magisch wat hij ervan kent. Op dat vlak is hij een van de beste coaches die ik ooit gehad heb en ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb veel respect voor wat hij op volleybalvlak gedaan heeft, maar daarbuiten ligt het voor mij anders."

