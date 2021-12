Standard-fans gooien bommen en bestormen veld: "Ze zijn lang geduldig geweest"

"Dit is zo jammer voor het voetbal. Ik begrijp de supporters van Standard ergens ook wel, maar dit is niet nodig en niet normaal. Dit is hun club en ze willen natuurlijk niet op deze manier verliezen tegen ons. Maar het is gevaarlijk en jammer."

Charleroi-coach Edward Still wou eigenlijk alleen over het sportieve praten, maar na wat aandringen gaf hij toch zijn mening over de incidenten. "Ik kom uit Engeland en daar zie je zoiets nooit. Dat is daar onmogelijk."

Bodart: "Fans zijn lang geduldig geweest"

Bij Standard deden spelers en trainer er alles aan om de situatie met de supporters niet te laten escaleren. "De fans zijn heel lang geduldig geweest", sust aanvoerder Arnaud Bodart. "Maar op een gegeven moment explodeert dat."





"Ik wil eigenlijk geen commentaar geven op de gebeurtenissen. Want welke kant je ook kiest, je krijgt op je kop."



"Wij doen alles voor de supporters, gaan naar bijeenkomsten, geven het maximum op het veld,... Wij willen ook gewoon winnen! Als prof doe je het voor dit soort matchen, met dat soort ambiance. Helaas is het verkeerd afgelopen."



"Het is moeilijk om woorden te vinden. Ik denk dat het een opeenstapeling was voor onze supporters: de slechte resultaten, frustraties omdat het tegen Charleroi was, de 0-3 op het scorebord,.... Maar wij doen dit niet met opzet. We maken allemaal fouten!"



Het is een seizoen van hoogtes en laagtes bij Standard, vooral laagtes. Er is nog geen evenwicht, dus de fans zullen nog lang geduld moeten oefenen: "Dat is zo. Deze situatie is niet op 1 dag op te lossen."



Coach Luka Elsner durfde de acties ook niet rechtuit te veroordelen: "Ons werk is wat er op het veld gebeurt, daar worden wij voor betaald. De oplossing ligt ook daar. De situatie daarbuiten hangt daarvan af. Vanaf morgenvroeg werken we aan de problemen op het veld."