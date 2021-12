Standard lijdt pijnlijke nederlaag in Waalse clash, thuisfans gaan tekeer

Standard - Charleroi in een notendop:

Charleroi al aan de rust in een zetel

Standard had de opdracht om zich vanavond weer in de top-8 te nestelen en begon ook redelijk goed aan de partij. Lestienne, voor het eerst sinds 19 mei in de basis, verstuurde enkele gevaarlijke voorzetten vanop de linkerflank. Koffi stond echter alert te keepen. De doelman ging een keer goed plat en duwde een bal eens van onder zijn lat.



De "Rouches" kregen echter het deksel op de neus. Gholizadeh botste eerst nog op Bodart, maar de goed gevolgde Nicholson trof wel raak: 0-1. Een klein lesje in efficiëntie. De thuisploeg kreeg nog een kans in cadeauverpakking. Bokadi en Donnum weigerden het geschenk echter uit te pakken.

Aan de overzijde was het dan weer wel prijs. Nicholson kopte op de paal, Knezevic deponeerde het leer wel in doel. Donnum kon dat maar moeilijk verkroppen en ging verhaal halen waarbij er een opstootje ontstond. Ref Laforge had zijn handen vol met de boekhouding. De geelgeboekte Donnum verstuurde nog een heerlijke pass naar Lestienne, maar die vergat af te werken.