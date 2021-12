Biatleet Florent Claude wordt dankzij voltreffers 15e op achtervolging

In de achtervolging wordt de volgorde van starten bepaald op basis van de sprintwedstrijd. Thierry Langer begon zo vanaf de 36e plaats met een achterstand van 1'33", Claude opende op plaats 37 met een achterstand van 1'36.

Claude haalde 22 tegenstanders in, mede dankzij een uitstekende prestatie bij het schieten (zijn enige foute schot kwam er in de 4e sessie). Hij hield zo gelijke tred met de toppers. De Noor Vetle Christiansen was de winnaar in Zweden.

Langers race was moeilijker. Met twee fouten op het eerste schietonderdeel (liggend) viel de Oostkantonner terug naar de 46e plaats. Hij eindigde uiteindelijk met 5 fouten en slaagde er niet in de top 40 te halen.

Zijn 15e plaats levert Claude 26 punten op. Hij staat nu op de 34e plaats in de Wereldbeker met 46 punten na 4 van de 22 manches. Thierry Langer is 58e.