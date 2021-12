Een gezonde geest in een gezond lichaam? Topsporters getuigen in De prijs van de winnaar

In De prijs van de winnaar komen atleten en ex-atleten aan het woord. Zij praten over eetstoornissen, stress en machtsmisbruik, over eenzaamheid, depressie en burn-out.

Werken allemaal mee: Ann Simons (judo), Louise Carton, Eline Berings, Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi (atletiek), Axelle Klinckaert en Gaelle Mys (gymnastiek), Kim Mestdagh, Retin Obasohan en Tomas Van Den Spiegel (basketbal), Hélène Rousseaux, Valérie Courtois en Freya Aelbrecht (volleybal), Frank Boeckx (voetbal), Fanny Lecluyse (zwemmen) en Louis Vervaeke (wielrennen).