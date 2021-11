River Plate, de club van Matias Suarez, viert eerste Argentijnse titel sinds 2014

Marcelo Gallardo, ex-speler van onder meer Monaco en PSG, had als coach van River Plate de voorbije 7 jaar maar liefst 13 trofeeën gewonnen, maar een titel zat er steeds niet in.

Die leegte kan Gallardo nu dan toch opvullen, want River Plate stak met kop en schouders boven de concurrentie uit dit seizoen. Dat zette het tegen Racing, ook uit Buenos Aires, nog eens extra in de verf.

Na doelpunten van Palavecino, Alvarez en Romera (2 stuks) kon het feest samen met de bijna 70.000 fans in het stadion losbarsten. Ook voor voormalig Gouden Schoen-winnaar Matias Suarez is de titel van River Plate een succes, al was de ex-Anderlecht-speler er door een knieblessure niet bij op het veld.