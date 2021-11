Club-fan Eric Goens: "Clement krijgt de stukken niet meer samengelegd"

Eric Goens is als tv-maker onder meer bekend van Het Huis, maar vaak kun je hem ook aantreffen in de tribunes van het Jan Breydelstadion, zoals ook gisteren tegen Leipzig. Al voor de aftrap voelde hij de bui hangen. "Toen ik de basisploeg zag, dacht ik: wat krijgen we nu? Als je voor een cruciale match naar een opstelling grijpt waar een kat zijn jongen niet in vindt, dan is dat vreemd." "Philippe Clement krijgt de stukken niet meer samengelegd. Dat heeft onder meer met de vorm van veel spelers te maken, maar als je van je rechtsbuiten een linksback maakt, dan is dat meer dan zoeken." "Je ziet het vaker dat een trainer die belaagd wordt vreemde bokkensprongen begint te maken. Die vervalt dan in een soort koppigheid, dat is niet alleen bij Clement het geval." "Er is natuurlijk niets zoals de Heilige Graal en je kunt nu niet zeggen: "had hij dit of dat maar gedaan". Maar waarom greep hij niet terug naar zijn typeploeg? Oké, in de competitie lukte het met hen ook niet in Mechelen, maar in de Champions League steeds wel. Het wijst erop dat het zeer onrustig is in het hoofd van Clement."

Eric Goens

"Spelers en fans hebben zich de kop zot laten maken"

Volgens Eric Goens zijn de spelers, al dan niet opgestookt door de pers, te veel in hun verheerlijking gaan geloven. "En de supporters zijn meegegaan in dat verhaal van "Glory Glory Hallelujah!" Vandaar ook die fluitconcerten en dat gemor, ook bij mij. Dat is de frustratie van de voorbije weken die eruit kwam." "Ik las in de kranten dat Club Brugge bij overwintering een van de belangrijkste kandidaten op eindwinst in de Europa League zou zijn. Het is door dit soort zaken dat er een soort arrogantie in de ploeg is geslopen, wellicht niet bewust. Als je wint tegen Leipzig en gelijkspeelt tegen PSG, wat is dan een match tegen Zulte Waregem of KV Mechelen?" "Zo zot in de kop de spelers zijn geworden, zo zot zijn ook de supporters geworden. Die dachten ook al dat ze de komende jaren alles en iedereen zouden wegspelen." "Maar het is niet zo omdat ze elke week in Het Laatste Nieuws schrijven dat je de beste van Europa bent, dat je ook al automatisch kampioen bent voor Nieuwjaar."

Club werd altijd geprezen voor zijn transferpolitiek, deze keer was het een floche

"Het feest zou wel eens voorbij kunnen zijn"