Meertens: "Belgian Lions dromen van 1e WK, dan is winst in Slovakije een must"

De eerste opdracht is een duel met Slovakije, morgenavond om 18 uur in Levice, een gemeente in het westen van Slovakije. Het is een wedstrijd die België absoluut moet winnen. Slovakije is het zwakste basketland in de groep, het kon zich sinds de onafhankelijkheid in 1993 nog nooit plaatsen voor een EK. De Lions hebben sinds 2011 geen enkel EK gemist en plaatsten zich eerder dit jaar voor het EK van 2022. De meeste spelers van Slovakije spelen in de eigen, bescheiden competitie. Vedetten heeft het team niet, wel enkele heel grote centers. Maar dat mag geen probleem worden voor de Lions. Met de terugkerende spelmaker Sam Van Rossom, de spectaculaire Retin Obasohan, de veelzijdige “slimme” Jean-Marc Mwema, shotter Pierre-Antoine Gillet en man in vorm Ismaël Bako onder de borden kan België een benijdenswaardig vijftal aan de opworp brengen. Met onder meer Hans Van Wijn en Vincent Kesteloot zit er ook veel talent op de bank. Loïc Schwartz is jammer genoeg geblesseerd.

"Als alles zondag klopt in Bergen, is België niet kansloos tegen Servië"

Focus is het sleutelwoord voor de eerste wedstrijd. Bondscoach Dario Gjergja kennende, zal hij dat met aandrang blijven herhalen voor zijn spelersgroep.



Afgeleid zullen de Lions zeker niet zijn in Levice, in het westen van Slovakije heerst er een strenge lockdown.



Een nederlaag zou niet meteen nefast zijn voor de kwalificatie voor de eerste groep, maar wel voor het vervolg. De landen die zich plaatsen voor de tweede fase, nemen hun punten mee uit de eerste kwalificatiegroep. De Lions kunnen dus maar beter met zoveel mogelijk punten naar die tweede fase trekken…



En dus zondag meteen verrassen in hun tweede wedstrijd tegen het machtige Servië. Deze grootmacht uit het basketbal komt naar Bergen zonder zijn sterren uit de NBA en Euroliga, maar heeft zoveel talent in de gelederen dat het torenhoog favoriet is in de groep.



De Serviërs zullen België niet onderschatten, want ze zijn gebrand op een feilloze WK-campagne. Ze misten op een haar na de Olympische Spelen, het WK van 2023 is dus een absolute “must”.



Maar als alles zondag klopt bij de Lions, zijn ze niet kansloos. We denken met heel veel plezier terug aan de stunt tegen Litouwen, in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK. In februari 2020, ook in Bergen, versloegen de Lions dat andere grote basketballand met 86-65.



Stel je maar eens voor: een klinkende zege in Slovakije en een stunt tegen Servië, dan mogen de Lions echt beginnen te dromen van een eerste WK-deelname.